27 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı - SAMSUN
- Samsun Emniyet Müdürlüğü dış genel planı - Zanlının araçtan indirilmesi Samsun 'da 27 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kışla Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Afyonkarahisar, Burdur, Samsun , Bafra, Giresun, Bulancak ve Görele'de "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından aranan Dilber Y. (27) yakalandı.Gözaltına alınan kadının hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası olduğu belirtildi.
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