27 yabancı uyruklu yakalandı - ÇANAKKALE

- Kaçaklar Karakoldan çıkarken ve minibüs içinde görüntüleri Çanakkale 'de 27 yabancı uyruklu yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 27 yabancı uyruklu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Küçükkuyu - Assos sahil yolunda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Arıklı Altı mevkisinde Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan bir grubu tespit etti.Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Güney Afrika Cumhuriyeti, Togo, ve Angola uyruklu 27 kişi yakalandı.Küçükkuyu Jandarma Karakoluna getirilen yabancı uyruklular, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.