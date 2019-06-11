27 suçtan aranıyordu, Bodrum’da sahte kimlikle yakalandı Video

-zanlıların yakınlarının saldırması

-zanlıların basın mensuplarına hakareti



( MUĞLA ) MUĞLA



- 10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum sahte kimlikle Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Bodrum girişinde uygulama noktasında yakalanan şahsın yanındaki şüpheli de 3 ilde aranan firari mahkum olduğu ortaya çıktı. sahte kimliklerle yakalanan zanlılar tutuklanarak ceza evine gönderildi. Plaka tanıma sisteminde şüpeli bir araç olduğunu tespit eden Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü hızlı bir şekilde harekete geçti. Aracı Bodrum’dan çıkarken Torba Uygulama Noktası’na durduran ekipler araçta bulunan 2 kişinin kimlik kontrolü yaptı. Şahıslar, Oktay Çamlıbel ve Uğur Uyar isminde düzenlenmiş sahte kimlikleri polislere veridi. Kontrol sırasından durumdan şüphelenen polis ekipleri, 2 şahısı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürdü. Parmak izi kontrolünden geçirilen şahısların polis ekiplerine veridkleri kimliklerin sahte olduğu ortaya çıktı. Oktay Çamlıbel ismine düzenlenen sahte kimlikli şahsın T.Y.Ş., Uğur Uyar adına düzenlenmiş kimliğin ise B.B. isimli firari mahkum olduğu tespit edildi. 27 suçtan yakalandı "suç ne yazacaksınız" dedi T.Y.Ş.’nin İzmir, Yalova, Balıkesir, Ordu, Rize, Giresun, Aydın, Bilecik, İstanbul ve Bursa illerinden 22 adet hırsızlık, 2 basit yaralama, 1 resmi belgede sahtecilik, 2 adet firar olmak üzere toplam 27 suçtan yakalama kararı olduğu tespit edildi. B.B.’nin ise Ankara, İstanbul ve Afyon illerinden 3 adet hırsızlık ve 1 firar olmak üzere toplam 4 yakalama kararı olduğu belirlendi. Şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. 2 zanlının yakınları ise adliyeye girişleri esnasında basın mensuplarına fiziki müdahalede bulunarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Gazetecilere fiziki temasta bulunan zanlıların yakınlarına polis müdahale etti. Adliye giren şüphelinin ise “Neyin haberini yapacaksın çok merak ediyorum. Suç ne yazacaksın. Açıktan firar mı yazacaksın? Utanmaz” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

