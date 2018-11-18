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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
27. Ankara Japonca Konuşma Yarışması

27. Ankara Japonca Konuşma Yarışması

- Salondaki katılımcılardan görüntüler - Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'nın açılış konuşması - Yarışmacıların Japonca konuşma görüntüler - Jüriden detay - Yarışmada temel seviyede Taha Korkmaz, orta - üst seviyede Berkay Doğan birinci oldu - Birincilere yaklaşık 2 hafta sürecek Japonya gezisi ödülü verildiANKARA (AA) - Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde, Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Japonya Tanıtım Vakfı ve Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Yarışmaya çeşitli kentlerden seviyelerine göre her bir grupta 8 kişi olmak üzere temel seviye A ve orta - üst seviye B grubunda toplam 16 kişi katıldı.
- "İyi bir fırsatla karşılaştığımızda onu elden kaçırmamalıyız"Yarışmanın açılışında konuşan Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye’ye geldiğinden beri 24 şehri ziyaret ettiğini belirtti.
Buralarda çok sıcak karşılandığını söyleyen Miyajima, lezzetli yemekler yediğini ve bu tecrübelerin kendisini çok etkilediğini anlattı."Hayatta bir defaya mahsus fırsat" ve "Rastlantı eseri iyi bir şans yakaladığında, elinden kaçırmamalısın" anlamına gelen Japonca atasözlerini hatırlatan Miyajima, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Pek çoğunuzun bildiği üzere Türkiye ve Japonya arasında ekonomi, bilim - teknoloji ile afet önleme gibi çeşitli alanlarda iş birliği ilişkileri mevcuttur. Türkiye’de birçok şehre gerçekleştirdiğim ziyaretler ‘hayatımın fırsatları’ olarak gönlümde yer etti. Buralarda pek çok kişiyle tanışmak, beni iki ülke arasında bundan sonraki iş birliği olasılıklarına dair düşünmeye sevk etti. ‘Fırsatları kaçırma’ sözünden yola çıkarak iyi bir fırsatla karşılaştığımızda onu ileriye dönük değerlendirip elden kaçırmamamız gerektiği kanaatindeyim."Konuşmaların ardından yarışmacılar jüri önünde performanslarını sergiledi, sorulara yanıt verdi.Yarışma sonucunda A grubunda Taha Korkmaz ve B grubunda Berkay Doğan birinci seçildi. Yarışmanın birincilerine her şey dahil yaklaşık 2 hafta sürecek Japonya gezisi ödülü verildi.
A grubunda Serra Nur Güllü ve B grubunda Hilal Öndoğan ikinci olurken, A grubundan Buse Baysal ve B grubundan Halenur Kurun da üçüncülüğe layık görüldü.
Yarışmada ikincilere tablet, üçüncülere ise 500 TL'lik hediye çeki verildi.

Yarış Teknoloji Naat Uttu Forma 

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