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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
269 kilogram eroin ele geçirildi - VAN

269 kilogram eroin ele geçirildi - VAN

- Narkotik köpeği "Bozu"nun araçta arama yapması - Eroinlerin bulunması - Ele geçirilen eroinlerden görüntüVAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir minibüste 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Hafıziye Mahallesi'nde devriye sırasında fark edilen park halindeki minibüste şüphe üzerine arama yaptı.Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, minibüsün bagajında 517 paket halinde 269 kilo 119 gram eroin bulundu.E.P, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İpekyolu Eroin 

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