262 gün önce boğazda akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırım'ın cesedine ulaşıldı

-denize atlarken görüntüsü(mavi şortlu olan)

-arama çalışmalarından drone görüntüsü

-arama çalışması yapan ekipten görüntü

-Çocuğun rüyasında gördüğünü anlatması

-aileden detay görüntü

-Furkan Yıldırım'ın fotoğrafı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- 15 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'n cesedi 262 gün sonra geçtiğimiz Salı günü bulundu. Adli Tıp Morgu'na götürülen Yıldırım'ın cenazesi DNA testinden sonra ailesine teslim edilecek. 15 Temmuz 2017'de arkadaşlarıyla denize giren Furkan Yıldırım kaybolmuş ardından Yıldırım'ı arama çalışmaları başlamıştı. Çalışmalar sırasında 11 yaşındaki çocuğun rüyası üzerine arama kurtarma çalışmaları Karaburun'da yapılmıştı. Askeri bir gemi de Furkan Yıldırım'ı bulmak için çalışmalara katılmıştı. Yıldırım'ın cesedi 262 gün sonra Kuruçeşme'de bulundu. Yıldırım'ın cesedini İBB'nin deniz temizlik aracı buldu. Ceset deniz polisi tarafından çıkarılırken, Adli Tıp Kurumu Morg'na götürüldü. DNA testinin ardından cesedin aileye teslim edeceği öğrenildi.

