26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni gerçekleştirildi

-Zeydan Karalar'ın konuşması

-Film gösterimleri

-Serra Yılmaz konuşması

-Erdoğan Engin'e ödül verilmesi

-Derya Ergün'e ödül vermesi

-Xie Fei'ye ödül verilmesi

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( ADANA ) - Sinemaya emek verenler ödüllendirildi- ADANA



- 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde sinemaya emek verenler ödüllendirildi. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödüllerini alan Çinli yönetmen Xie Fei’ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılışı ve onur ödülleri töreni, Seyhan Nehri kıyısındaki bir otelde düzenlendi.

Açılışta konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Altın Koza Film Festivali’nin Cannes Film Festivali’nden sonra çok önemli bir yerde olduğunu belirterek, “Ben Cannes Film Festivali’nden sonra Adana Altın Koza Film Festivali derim. Ben taze bir belediye başkanıyım. Öncesinde Seyhan Belediye Başkanıydım. Altın Koza'yı çok önemsiyoruz. En güzeli olsun istedik, size yakışanı istedik. Yönetim kurulunu sanatçılardan seçtik. Hiçbiri de kırmadı bizi. Bundan sonra Altın Koza başka bir Altın Koza olacak. Adana her halükarda kültür ve sanata çok önem veriyor. Kültür ve sanat barış demektir. Bir yerde kültür ve sanat yoksa barış yok demektir. Sinema gibi, sanat gibi çok değişik insanları spordan sonra bir araya getiren ne var. Sanat uygarlıktır. Sanatsız olabilir mi. Hiç olmadığı kadar sanata ve sinemaya destek vereceğiz. Her zaman yolumuz Mustafa Kemal Atatürk yoludur. O da sanata çok önem verir” ifadelerini kullandı.“Kültür ve sanat bütçelerini kısmak değil, arttırmak gerekiyor”Tiyatro oyuncusu Serra Yılmaz ise, kültür ve sanatın dünyayı kurtaracağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:“Sizler ekranda sadece bizi görüyorsunuz ama biz oralara gelene kadar çok insanın büyük emeği geçiyor. Bu festivale bir sürü emek veren arkadaşlarımız var. Bu festivalin bir sürü görünmeyen kahramanı var. Festivalimiz dünya için çok parlak bir dönemde yer almıyor. Hem dünya hem de ülkemiz için ama ben şuna inanıyorum ki, dünyayı sadece ve sadece kültür ile sanat kurtarabilir. Bu dönemlerde kültür ve sanat bütçelerini kısmak değil arttırmak gerekiyor. Sinemayı sevdiğiniz, bize destek olduğunuz için gönülden teşekkür ediyorum. Umarım Adana Altın Koza Film Festivali yıllarca sürer, uzun ömrü olsun. Sinemayı bir şenlik olmaya devam ettirelim.”Konuşmaların ardından Türk sinemasına katkıda bulunan sanatçılara ödülleri verildi.

Orhan Kemal Emek Ödülleri, makyaj sanatçısı Derya Ergün ve görüntü yönetmeni Erdoğan Engin'e verildi.

Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödüllerini alan Çinli yönetmen Xie Fei’ye ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.

Geceye festivalin jürisinde görevli oyuncu ve yönetmenler, Türk sinemasının tanınan yüzleri ile davetliler katıldı.



