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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
26 ton demiri teslim etmeyip satmışlar İzle

26 ton demiri teslim etmeyip satmışlar İzle

Emniyetin tabelasından görüntü

Fabrika Lyon Gesi Dolandırıcılık 

-Emniyetin binasından görüntü
-Şüpheli baba N.U.'un emniyetten çıkarılması
-Adliyeye götürülmesi

( MERSİN ) - Mersin'de, nakliyecilik bahanesiyle aldıkları demiri, verilen adrese götürmeyip sattıkları iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor - Şahısların farklı illerde benzer şekilde 13 dolandırıcılık olayına karıştıkları ve toplamda 1 milyon 230 bin liralık değerindeki ürünleri alıp, teslim etmedikleri belirlendi MERSİN

- Mersin'de, nakliyecilik bahanesiyle aldıkları demiri, verilen adrese götürmeyip sattıkları iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 kişi arınırken, şahısların farklı illerde benzer şekilde 13 dolandırıcılık olayına karıştıkları ve toplamda 1 milyon 230 bin liralık değerindeki ürünleri alıp, teslim etmedikleri belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Konya'da ikamet eden ve nakliye firması bulunan Ş.K., Hatay'ın Payas ilçesindeki fabrikadan 26 ton ağırlığında, 150 bin lira değerinde demir köşebentin Konya Organize Sanayi Bölgesi'ne nakliyesinin yapılması için U.Ç. isimli şahısla telefonla irtibat kurdu. Yapılan görüşme sonrasında U.Ç. adına tescilli tır aracını kiralayan N.U. (64) ve oğlu Ü.U. birlikte organize olarak fabrikadan yükü aldılar. Şahısların yükü Konya'ya götürmesi gerekirken, başka bir yere götürdükleri, aracın ve yükün akıbetinin halen bilinmediği belirlendi. Müştekinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, şahısların belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda baba N.U. gözaltına alınırken, diğer 2 şahıs ise adreslerinde bulunamadı. 3 şahsın da geçmiş döneme dönük yapılan incelemelerinde Manisa, Nevşehir, Kocaeli, Muğla, Adana, Ankara, Hatay ve Mersin olmak üzere benzer şekilde 13 dolandırıcılık olaylarına karıştıkları ve söz konusu illerden nakliyesini yapmak üzere toplamda 1 milyon 230 bin lira değerindeki demir, bakır, köşebent, parke ve benzeri ürünleri alarak teslim edilmesi gereken yerlere teslim etmedikleri, bu ürünleri başka yerlere satarak yüksek miktarda kazanç sağladıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından baba N.U. adliyeye sevk edilirken, oğlu ile arkadaşının aranmasına devam ediliyor.
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