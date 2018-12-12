26 kilogram yağış Seyfe Gölü'nü canlandırdı İzle

-Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı'nın açıklaması

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-Gölün daha önce çekilmiş olan görüntüleri



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Mevsimsel yağışların düştüğü Seyfe Gölü, aldığı 26 kilogramlık yağışla canlandı. Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, birkaç günlük yağışın etkisi ile gölde su oranının artış gösterdiğini söyledi.



Seyfe Gölü'nde kot farkının ve toprak oranının farklılığını anlatan Çetiner, “Geçtiğimiz hafta içerisinde 4 günlük süreçte metrekareye 26 kilogram civarında yağış düştü. Bu kadar yağış bile Seyfe Gölün’de ki, su oranını 4 parmak civarında arttırdı. Daha doğrusu görünüm sağladı. Az bir suyla bu etkinin olmasının nedeni Seyfe Gölü bazı noktaları dikkate almaksızın kot farkının neredeyse sıfıra yakın olduğunu söyleyebiliriz. Göl, toprak yapısı nedeniyle de tabana bir damla su geçirmiyor. Yağışın tamamı da yüzeyde kalıyor.”dedi.

Göle suyun gelmesi ile birlikte göç döneminde olan kaz, ördek, angıt, kız kuşu ve martıların da bölgeye geldiğini ifade eden Çetiner, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kuşlar, sulak bir bölgeye gelerek dinlendi. 15-20 gün önce ise kuşlar gelip dinlenip gidiyordu. Seyfe Gölü Kuş Cenneti, Kırşehir’in ve Türkiye’nin önemli sulak alanlarından bir tanesi sulak alan şartlar iyi ise büyük bir avantaj sağlar. Göl civarında başka geniş bir alan kalmadı. Su olsun yada olmasın kuşakların toplanma noktası haline geldi. “

