251 öğrenciden, 251 şehide atfen gururlandıran koreografi Video

-Protokolden ve vatandaşlardan görüntüler

-Başkan Büyükakın ve Vali Aksoy'un konuşması

-Karografilerden görüntüler

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( KOCAELİ )- Kocaeli’de binler hain gecenin yıl dönümünde meydanlara akın etti KOCAELİ



- Kocaeli’de 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde binler, ‘Vatan Nöbeti’ için meydanlara akın etti. Anma programında 251 imam hatip öğrencisinin 251 şehide atfen gururlandıran koreografi havadan görüntülendi. Kocaeli’de binler, 15 Temmuz 2016 Tarihine FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıldönümünde meydanlara akın etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Valiliği, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile ortaklaşa 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirdiği ‘Vatan Nöbeti Devam Ediyor’ programına Kocaelililer akın etti. Genci, yaşlısı binlerce vatandaş alanda Milli İrade ve Demokrasi Nöbeti tutarken, Eyüp Sultan İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi’nden 251 öğrenci, 15 Temmuz’da şehit olan 15 şehide atfen sahnede oluşturdukları koreografilerle büyük beğeni aldı. Binlerce vatandaş meydanı doldurdu ‘Vatan Nöbeti Devam Ediyor’ programına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, ilçe belediye başkanları, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

“Selam olsun o gece tanklara karşı duranlara” Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu milletin evlatlarını kandırdılar. İkiyüzlü davrandılar. Hedeflerine ulaşabilmek için bu milletin evlatlarının zihinlerini infial ettiler. Bu devletin kademelerini ele geçirebilmek için sinsice planlarını devreye soktular. 3 yıl önce bugün hain bir kalkışmayla, hain darbe girişimi ile milletimize kast etmeye çalıştılar. Milletimizin evlatlarına kastettiler, milletimizin meclisini bombaladılar. Milletimizin bu devleti koruması için, düşmanlara karşı yurdu savunması için verdiği silahları acımasızca bu milletin evlatlarına doğrulttular. Gözlerini kan bürümüştü. Bu millete düşmanlıklarını kan olarak kustular, bomba olarak üzerimize yağdırdılar. Ama bu milletin evlatları, tarihin diğer dönemlerinde olduğu gibi, Çanakkale’de olduğu gibi, Malazgirt’te olduğu gibi 15 Temmuz’da da hain darbe girişimine karşı göğsünü siper etmekten uzak kalmadı. Selam olsun o gece tanklara karşı duranlara, selam olsun bombalara karşı duranlara” dedi.

“Hain darbe girişimi hüsrana uğratılmıştır” Daha sonra Konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, “Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız 15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğratılmıştır. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş olan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla gece boyunca tankın, tüfeğin, topun, uçağın, helikopterin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle kendini siper ederek, darbe teşebbüsünde bulunanların hedeflerine ulaşmalarını engellemiştir” diye konuştu.

251 öğrenciden muhteşem koreografi Yapılan konuşmaların ardından farklı imam hatip okullarında eğitim gören 251 öğrenci, hain darbe girişimi sırasında şehit düşen 251 şehide atfen, koreografi oluşturdu. Sahneye çıkan öğrenciler, önce bedenleri ile ‘Şehitler vatanı’ yazdı, daha sonra ise ay-yıldızlı Türk bayrağı koreografisi oluşturdu. Vatandaşlardan büyük alkış toplayan o anlar havadan görüntülendi. Program öğrencilerin dualar okumasının ardından Uğur Işılak konseri ile devam etti.

