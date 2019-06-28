250 derece sıcaklıkta ekmek davası Haberi

-250 derecelik fırının içindeki ateşlerden detay

-Fırından çıkan simitlerden detaylar

-Simitlerin fırına girmesinden detaylar

-Simitlerin hazırlanmasından detaylar

-Simit ustası Sadık Sevim ile ropörtaj

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR - ÖZEL)- Günde 12 saat 250 derece sıcakta çalışıyor- Simit ustası Sadık Sevim;"250 derece sıcaklığın altında durmaya alıştım, dışarıdaki 40 derece olan sıcaklık bana gölge gibi geliyor" ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de 36 yıllık simit ustası Sadık Sevim, kavurucu yaz sıcağında yaklaşık 250 derece sıcaklığa sahip fırında günde 12 saat boyunca çalışıp ekmeğini kazanıyor. Eskişehir’de zaman zaman 35 dereceyi gören hava sıcaklığı karşısında vatandaşlar gölgelere akın ederken, simit ustası Sadık Sevim 250 dereceyi bulan fırında gün boyu çalışıyor. Simitlerin yanmaması için devamlı ocak başında bekleyen Sevim, zor şartlar altında ekmek mücadelesi veriyor. Sabahın erken saatlerinde küreği eline alan simit ustası, simit yapıp satabilmek için aşırı sıcağın altında ter döküyor. Fırından günde bin-bin 100 adet simit çıkardığını aktaran 36 yıllık simit ustası, sıcaktan dolayı akşama kadar 4 litrenin üzerinde su tükettiğini söyledi.



Sevim, "Sabah saat 5’de işe geliyorum. 6’da çalışmaya başlıyorum; hamuru, kazanımı, fırınımı hazırlıyorum ve küreğimi koyuyorum. Tek başıma koparma, bağlama hem de atıp pişirme olarak saatte 150-170 adet simit çıkarıyorum. 12 saat çalışıyorum. Tüm günüm hiç durmadan o sıcaklığın altında çalışmakla geçiyor. Ben 90-100 derece sıcaklık görüyorum. Fırının içi ise 240-250 derece sıcaklıkta olabiliyor. Bu şekilde 12 saat hiç durmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

"250 derece sıcaklığın altında durmaya alıştım dışarı çıktığımda ferahlıyorum" Fırından çıktığında dışarıdaki sıcak havanın kendisine gölge gibi geldiğini vurgulayan simit ustası Sadık Sevim, "Dışarıdaki 40 derece olan sıcaklık bana gölge gibi geliyor. Çünkü ben 200-250 derece sıcaklığın altında durmaya alıştım. Dışarı çıktığımda ferahlıyorum. Oh içeriye bak dışarıya bak diyorum öyle öyle de eve gidiyorum. Bizim mesleğimizde yetişen kimse yok. Çünkü sıcaklığa dayanamıyorlar, saatler uzun ve gece kalkması zor oluyor. Onun için bu mesleği yapan sayılı insanlar kaldı" ifadelerini kullandı. (ÇAĞ-Y)

