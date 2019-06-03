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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
25 yıllık hastalığını yöresel ürünler dikerek yendi

25 yıllık hastalığını yöresel ürünler dikerek yendi

NUR CIHAN OZAYIN YORESEL URUNLER DIKMESI

Hastalık Karaci Psikoloji Karaciğer Hastası Cüzdan 

-DETAYLAR
-NUR CIHAN OZAY ACIKLAMALARI

( SİNOP - ÖZEL)- Sinop’a özgü yöresel ürünler dikiyor SİNOP

- SSinop’ta yaşayan bir kadın, yöresel ürünler dikerek sağlık sorunlarını aştı. 55 yaşındaki Nur Cihan Özay, Sinop’a özgü yöresel ürünler dikiyor. Dört yıldır yöresel ürünler diktiğini belirten Nur Cihan Özay, hastalığını kendisini bu işlere vererek yendiğini belirtti.
Nur Cihan Özay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yöresel ürünleri dikmeyi çok seviyorum. İşliyorum. İşlediklerimi cüzdan olarak yapıyorum. Çanta olarak yapıyorum. İsterseniz bluz olarak yapabiliyorum. 4 yıldan beri bu işi yapıyorum. Daha önce el işi yaptığım için, boş durmayı sevmediğim için çantalar örüyorum bu arada. Çantalar yapabiliyorum, fileler ördük. Bir ara bildiğiniz gibi file olayımız vardı. Hepsinden bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Turistlerimiz geliyor. Alışveriş yapmak için. Sinop’tan ne alabiliriz? Ne götürebiliriz? Denildiğinde benim müşterilerime önerdiğim ürünlerim oluyor" dedi.
"25 yıldır karaciğer hastasıyım" 25 yıldır karaciğer hastalığı olduğunu ve bu hastalığının kendisini psikolojik olarak etkilediğini belirten Özay, "25 yıldır karaciğer hastasıyım. Hematoloji yönlendirecekler beni. Kan kaybım var. İlaç kullanıyordum. Bu işe başlamadan önce. Psikolojik ilaçlardı. O ilaçları içtiğim zaman kendimi kötü hissediyordum. Herkes bana acıyarak mı bakıyor diye psikolojim bozuluyordu. Sonra doktora gittim ve dedim ki ben el işi yapmayı seviyorum dedim. Ben Çapa’ya gidiyordum. Çapa’da çok çanta sattım. Çok lif sattım. O kadar mutlu oluyordum ki, o günkü tahlillerim de çok güzel çıkıyordu. Ben bu vesileyle psikolojik ilaçlarımı bıraktım. Sabah kalkıyorum şimdi. ’Ben bugün çok iyiyim. Dükkanım var benim. Gitmek zorundayım. Dükkanımın giderleri var.’ Eşime bugün param yetmiyor ver asla demedim. Demeyeceğim de. Azimle, kararlıyım. İnşallah bu hastalıklarımı da yenerim” diye konuştu.

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