25 yıldır yürüyemeyen adam akülü araba istiyor

-Bir dükkana girmesi

-Oturması

-İş yeri sahibinin Asim Alkan'a sandalye için röportajı

-Asim Alkan ile röportaj

-Eşi Emriye Alkan ile röportaj



( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK



- Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşayan ve geçirdiği kaza sebebi ile fiziksel engelli olan 58 yaşındaki Asim Arslan, rahat bir şekilde dışarı çıkmak için hayırseverlerden akülü araba istiyor. Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı YeniKöy köyünde yaşayan 58 yaşındaki Asim Arslan'nın hayatı 25 yıl önce geçirdiği bir traktör kazası ile alt üst oldu. Asim Arslan her gün olduğu gibi o gün de traktörüne binerek tarlaya gitmek üzere yola çıktı. Arslan, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan traktör ters döndü. Arslan, ters dönen traktörün altında kaldı. Kanlar içerisinde kalan Arslan, bacaklarından yaralandı ve kalça kemiği kırıldı. O günden buyana 25 yıldır bacaklarını tam olarak kullanamadığı için yürüme engelli kalan Arslan, eşi Emriye Arslan'nın (54) desteği ile ayakta kalmaya çalışıyor. Kazada hayatı karardı Traktör kazasıyla yürümekte zorluk çeken anlatan Asim Arslan, "O kaza hayatımı karattı. Binlerce kilo ağırlığındaki traktörün altında kaldım ve bacağım, kalçam hasar gördü. Üzerine basıp yürüyemiyorum. Allah kimseye böyle bir kaza yaşatmasın. Ben de kazadan önce herkes gibi sağlıklıydım. Hem manevi hem de maddi anlamda sıkıntılar yaşıyorum" diye konuştu.

Maddi sıkıntılar nedeniyle yeni bir akülü tekerlekli sandalye alamayan Arslan, "Hayırseverlere ve yetkililere sesleniyorum. Bu konuda bana yardımcı olan çıkarsa çok mutlu olacağım.Akülü araba olmayınca özgürlüğünün kısıtlandığını hissediyorum. İnşallah sesimi duyan biri çıkar ve bana yardımcı olur. durumumu yaşamayan bilemez. Devlet büyükleri ve hayırseverlerin bana sahip çıkmasını istiyorum" dedi.





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