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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu İzle

25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu İzle

Öğretmen Duran Savaşçı ve Müdür Murat Yıldız'ın okula girişinden detay

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-Öğretmen Duran Savaşçı'nın sınıfa girmesi ve öğrencilerin koşarak öğretmene sarılması
-Duran Savaşçı'nın ders anlatması, tahtaya yazı yazması ve dersi dinleyen öğrencilerden detay
-Duran Savaşçı ile öğrencilerin toplu görüntüsü
-Duran Savaşçı'nın okul müdürüne 1993 yılındaki ders programını ve aldığı notları göstermesi
-Defterden detaylar
-Duran Savaşçı ile röportaj
-Okul Müdürü Murat Yıldız ile röportaj

( KAYSERİ ) -- Doğum gününde emekli olan Sınıf Öğretmeni Duran Savaşçı, "25 yıl boyunca öğrencilerimi bu şekilde takip ettim"- "Cep telefonu olunca irtibat kurmam daha kolay oldu" KAYSERİ

- Kayseri'de 25 yıldır yetiştirdiği tüm öğrencilerin dokümanını tutan ve iletişimini koparmayan Sınıf Öğretmeni Duran Savaşçı, doğum gününde emekli oldu. 1979 yılında Adıyaman'da göreve başladıktan sonra Tunceli, Van ve Kayseri'de çeşitli okullarda görev yapan Sınıf Öğretmeni Duran Savaşçı, "O zamanki ismi 60. yıl Cumhuriyet İlköğretim şimdiki ismi ise Mehmet Sepici 60. Yıl İlkokulu'na geldim ve burada yaklaşık 25 yıl boyunca görev yaptım" dedi.
15 Mart 1993 yılında Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda göreve başladığını ve doğum günü olan 28 Mart 2018'de emekliye ayrıldığını ifade eden Savaşçı, "1993 yılından beri sınıf defterinin arkasına öğrencinin adını, velisinin adını ve telefon numaraların yazardım. Bu şekilde bir doküman oluşturmaya başladım" diye konuştu.
Öğrencilerinin Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra hangi okula kayıt yaptırdığını, hangi üniversiteye gittiğini dahi not aldığını anlatan Savaşçı, "Bu konularla ilgili olarak sürekli irtibat halinde oldum. Üniversiteye giden öğrencilerim oldu. O şekilde 25 yıl boyunca öğrencilerimi bu yönde takip ettim. Önceden sabit telefon vardı şu anda bir çoğu bunu iptal ettirdiği için ulaşamadığım oldu, kopukluk oldu. Cep telefonu olunca irtibat kurmam daha kolay oldu. Bu güne kadar böyle bir dokuman elde ettim. 25 yıl boyunca öğrenci ve velilerinin telefon numaraları elimde bulunuyor. Ben matematik ağırlıklı bir eğitim verdiğim için öğrencilerimin çoğunluğu elektrik elektronik mezunu oldu" diye konuştu.
Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Murat Yıldız ise, 8 yıldır okulda müdürlük yaptığını belirterek, "Sınıf Öğretmenimiz Duran Savaşçı ile 8 yıl birlikte keyifli bir eğitim sezonu geçirdik. Okulun hafızası gibiydi. Geriye dönük bir çok bilgiyi ben Duran hocamdan aldım. Öğrencilerle ilgili, okulun fiziki durumu ile ilgili ve çevredeki velilerin profili ile ilgili bilgileri Duran hocamdan aldık ve çok faydalı oldu" diye konuştu.
(AÖ-
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