25 yıldır yeşil sahaları dört dönüyor - ERZİNCAN İzle
- Drone ile çekilmiş genel ve detay görüntü - Saha bakımı yapılması - Saha görevlisi Hikmet Polat röportaj - Detay25 yıldır yeşil sahaları dört dönüyor - Erzincan 'da zemini bozulan futbol sahaları, 25 yıldır saha görevlisi olarak çalışan 53 yaşındaki Hikmet Polat tarafından karşılaşmalara hazır hale getiriliyor - Saha görevlisi Polat: - "Bir anne çocuğuna nasıl bakarsa bizler de sahaya o şekilde bakıyoruz. Elimizden geldiğince bakımını dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra iş takım sporcularına kalıyor"ERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da zemini bozulan futbol sahaları, 25 yıldır saha görevlisi olarak çalışan 53 yaşındaki Hikmet Polat tarafından karşılaşmalara hazır hale getiriliyor.Kentteki sahaların zeminini tamir eden ve bakımını 25 yıldır aralıksız bir şekilde yapan Polat, günde ortalama 8 saat çalışarak futbolcuların daha düzgün zeminde maç yapması için emek sarf ediyor.Sahayı yabancı cisim ve otlardan temizledikten sonra çimleri sulayarak bozulan zemini saha silindiri ile düzleştiren Polat, daha sonra da çimlendirme işlemine geçiyor.Müsabaka öncesi yaşadığı telaşla birlikte adeta sahanın üstünde dört dönen Polat, çim biçme makinesi ve silindir ile yaptığı bakımın ardından sahayı futbolculara sahayı hazır hale getiriyor ve ardından ilk yardım görevlisi olarak saha kenarında yerini alıyor.Hikmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir annenin çocuğuna yaklaştığı hassasiyetle sabahın erken saatlerinde görevine başladığını belirtti. Yapılan bakımın önemli olduğunu vurgulayan Polat, "Saha bakım ister. Bakım olmazsa saha olmaz. Maçtan önce ve maçtan sonra mutlaka bakımı vardır. Bir anne çocuğuna nasıl bakarsa bizler de sahaya o şekilde bakıyoruz. Bu özeni göstermediğiniz zaman, iki gün su vermezseniz kurumaya başlar ve saha saha olmaktan çıkar. Elimizden geldiğince bakımını dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra iş takım sporcularına kalıyor. Erzincan spor başarılı olursa bu bizi ayrıca mutlu ediyor ve bütün yorgunluğumuzu unutturuyor."Polat, sahada önemli maçlara şahitlik ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Kupa maçlarında Adanaspor ve Malatyaspor'u bu sahada eledik. Yine büyük takımlardan Galatasaray'la oynadığımız maçtan puan aldık. Sporcu arkadaşlar saha iyi olursa daha iyi oynuyorlar. Biz sahanın bakımını elimizden geldiğince iyi yapmaya çalışıyoruz. İl dışından gelen sporcular bize Türkiye genelinde sayılı sahalardan birine sahip olduğumuzu söylüyorlar. Biz de bunu duyunca gururlanıyoruz."