25 yıldır ağabeyini arıyor İzle

- Aydın’ın Karacasu ilçesine Ataeymir Mahallesi'ndeki baba evinden 1995 yılında çıkıp giden sağır ve dilsiz Ali İhsan Başalan’dan, o gün bu gündür haber alınamadı. Ataeymir Mahalle Muhtarı kardeşi Özcan Başalan ve Baba Yusuf Başalan, 25 yıldır, her gelen arabada onun yüzünü görmeyi beklerken, gelecek iyi bir haberi dört gözle bekliyorlar. 23 yaşına kadar Türkiye’nin çeşitli illerine giden, yaz dönemlerinde tatil beldelerine gidip Kasım ayı gibi dönen ailesinin deyimiyle ‘zehir’ gibi çocuk Ali İhsan Başalan, 6 Mayıs 1995’te kaçarak gittiği evine bir daha dönmedi. Konuşup duyamaması sebebiyle derdini anlatmakta zorlandığı için zaman zaman agresif olsa da alkole düşkünlüğü sebebiyle sıkıntılar yaşasa da ailesi ile büyük bir problemi olmayan bugün 47 yaşındaki Ali İhsan Başalan’ın akıbeti pek çok soru işareti barındırıyor. Ailesinin yaptığı araştırmaya göre nüfusta sağ görünen, kimsesizler mezarlığı fotoğraf listelerinde adına rastlanmayan Başalan’ın sağ olabileceğine dair umutlar korunurken adına 25 yıldır resmi hiçbir işlem yapılmaması ise aileyi düşündürüyor. İlk gittiği yıllarda Türkiye’nin çeşitli illerinden ihbarlar gelirken son 10 yıldır hakkında hiçbir haber gelmedi. Yusuf Başalan ve 1 önce yaşamını yitiren Müşerref Başalan’ın 4 çocuğundan biri olan Ali İhsan Başalan’ın ölü mü sağ mı olduğunu bilinmezken, kardeş Özcan Başalan, “Çocuklarım birbirine abi dediklerinde yüreğim parçalanıyor” diyerek en açık ve net şekilde özlemini dile getirdi. Renkli, saf ve temiz kişiliği ile tanınan mahallelisinin gece-gündüz her derdine koşan çalışkan muhtar Özcan Başalan, içinde ise böylesine özlem dolu bir hayat hikayesi barındırıyor. Bu hayat hikayesini anlatan Başalan, “Ağabeyimden en küçük bir haber gelirse neresi olursa kalkar giderim, ondan bir haber gelsin dünyanın en mutlu insanı olurum, ondan bir haber getiren için her şeyi yaparım” dedi.

Ağabey Özcan Başalan, “Ağabeyim 1995’te buradan gidiyor. O zaman 23 yaşındaydı. O tarihe kadar 4-5 yıl boyunca Nisan aylarında tatil yerlerinde gidip çalışıp geri geliyordu. Ama son gidişinde geri dönmedi. Okur yazarlığı var, kafası zehir gibi. Son 10 yıldır hiçbir haber yok ama onun öncesinde ara ara Kütahya, Elazığ, Maraş, İstanbul, Tokat, ve Malatya’da görüldüğü şeklinde haber geldi. Hatta Malatya’dan polisler aradı, otobüse bindirdik gönderiyoruz dediler. Ama bindikten kısa bir süre inmiş otobüsten. Bilmiyoruz neden, nelerden çekindi ama demek ki gelmek istemedi. Herhangi bir sıkıntısı yoktu ama fazla alkol alırdı” dedi.

En son 10 sene önce Adana Yüreğir’den haber geldiğini hatırlatan Başalan, “Ziraat Bankası hesabında işlem hareketi görüldü.

Ben buradan atladım Adana’ya gittim. Ama gittiğimde hesaptaki adın Hali İhsan Başalan olduğunu gördüm. Bir ara 10 sene önce kadar İzmir- Selçuk yakınlarında bir hayvan çiftliğinde çalışıyor diye bir bilgi geldi. Çok araştırdım. Kimsesizler mezarlıklarını araştırdım bulamadım. Kimlikte sağ gözüküyor ama hiçbir işlem hareketi görülmüyor. Adına hiçbir hareket çıkmıyor. Cep telefonlarına kadar araştırdım. Müge Anlı’ya başvurdum, geri dönmediler” dedi.

Özcan Başalan, 1 ay önce kaybettiği annesinin kayıp oğlunun adını sayıklıya sayıklıya öldüğünü söyledi.



Sağ ya da ölü ne olursa olsun bulunmasını istediklerini kaydeden Başalan, “O bizi biz onu bilmiyoruz şu anda. Bugün gelse amenna diyeceğiz. Bugün beni arasınlar dünyanın neresi olursa olsun, bir iz var desinler, gözümü kırpmadan atlar giderim. Bulan kişi benden ne isterse istesin. Çok yere başvurduk ama bir sonuç çıkmadı. 2 yaşında geçirdiği hastalık sonucu konuşma ve duyma yetisini kaybetti. Alkollü olduğu zaman kimseyi tanımazdı. Normal zamanlarda da derdini anlatamayınca sinir olurdu. Ben o gittiğinde 19 yaşındaydım. Bugün 43 yaşına geldim. Ağabeyimi çok özledim. Gayet iyiydik hiçbir sorunumuz yoktu. Bulabilirsek ne mutlu bize. Abi-kardeş sevgisi bambaşka. Çocuklarım birbirine abi dediğin ciğerim parçalanıyor. Baba Yusuf Başalan da oğluna “dön” artık diye seslenirken bir umut bekleyişlerinin sürdüğünü dile getirdi.



