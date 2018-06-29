25 yıl önce kurduğu derneğin hem başkanlığını, hem de koro şefliğini yapıyor İzle

-Şef Ali Özcan

-Detay görüntüler

-Ali Özcan ile röp.

-Bülent İçli ile röp.

-Yasemin Üzümkuşu ile röp.

-Seda sevinç ile röp.



( BALIKESİR ) - Balıkesirli amatörler 76 yaşındaki şefleri öncülüğünde 300 konser verdi BALIKESİR



- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 25 yıl önce kurulan Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu bugüne kadar yaklaşık 300 konser verdi. Her meslek ve yaş gurubundan amatörlerin yer aldığı koronun şefliğini üstlenen 76 yaşındaki Ali Özcan, çalışmasıyla takdir toplarken, kuruluşundan bu yana da derneğin başkanlığını yapıyor. Burhaniye’de emekli binbaşı Ali Özcan’ın öncülüğünde kurulan Kültür ve Sanat Derneği bu güne kadar çok sayıda genci konservatuara kazandırırken, çok sayıdaki insanı da müzikle tanıştırdı. Dernek ve koro başkanı Ali Özcan’ın öncülüğünde haftada 2 gün çalışma yapan Türk Sanat Müziği Korosu bugüne kadar 300’ün üzerinde konser verdi. Koronun Reha Yurdakul Salonundaki son konserini Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç ile yaklaşık 250 müziksever izledi. İzleyiciler de şarkılara eşlik ederken Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır Şef Ali Özcan’a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Derneği 1993 yılında kurduklarını anlatan Ali Özcan, “Derneğimizin koroları ve kursları giderek gelişti. Burası bir okul haline geldi. Atalarımızdan miras kalan şarkı ve türküleri bozmadan gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi yetiştiriyoruz. Ben de tabandan başladığım bu işte kendimi yetiştirerek koro şefliğine başladım. Arkadaşlarımın büyük gayretleri var. Arkadaşlarıma ve bizi yalnız bırakmayan Burhaniyelilere teşekkür ediyorum” dedi.

Koro da görevli Bülent İçli de, “Ali Özcan bey olağan üstü gayret gösteriyor. Bizde kendisine destek olmaya çalışıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz” dedi.

Yasemin Üzümkuşu ise, “Haftanın iki günü çalışma yapıyoruz. Müzik adına çok güzel şeyler öğrendik. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz” dedi.

Seda Sevinç de, “ Yıllardır bu korodayım. Ben derneği seviyorum. Ali amcayı seviyorum” dedi.



