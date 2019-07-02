Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı - SAMSUN Haberi

25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı - SAMSUN Haberi

- Samsun Adalet Sarayı binası - Zanlı Şerif G'nin adliyeden çıkarılması - Adalet sarayının danışma birimi ve çıkış kapısından detaylar25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı - Samsun Adliyesi'nde işlemlerini yaparken 25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenen hükümlü, çıkış kapısını kırarak kaçmaya çalıştı - Durumu fark ederek panik butonuna basan memurun çağırdığı ekiplerce adliye bahçesinde gözaltına alınan hükümlü, tutuklandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da işlemleri için geldiği adliyede 25 yıl hapis cezası olduğunu öğrenince kaçmaya çalışan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.Alınan bilgiye göre, 2017 yılında Samsun Ankara kara yolunda bir petrol istasyonunda silahlı yağma suçuna karışan Şerif G. (30) yargılama sonucunu öğrenmek için Samsun Adalet Sarayı'na geldi.İşlemleri için ön büroya giren Şerif G'nin 25 yıl hapis cezası bulunduğunu öğrenen görevli memur, panik butonuna basarak durumu polis ekiplerine bildirdi.Cezasını öğrenen hükümlü, nüfus cüzdanını alıp adliyenin çıkışı kapısını kırarak kaçmaya çalıştı.Polis ekiplerince adliye bahçesinde yakalanan hükümlü, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince teslim edildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Nüfus Cüzdanı Hapis Cezası Panik Butonu Cüzdan Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı