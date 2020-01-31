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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
25 kiloluk balık görenleri şaşırtıyor

25 kiloluk balık görenleri şaşırtıyor

Balıkçı tezgahı

Olta 

-Dev balık
-Tamer Çelik röportaj
-Detaylar

( KIRIKKALE - ÖZEL)- Balıkçı tezgahındaki sazan 120 liradan satılıyor KIRIKKALE

- Kırıkkaleli bir balıkçının oltasına takılan 25 kilogramlık sazan balığı görenleri şaşırtıyor. Kırıkkale'de 35 yıldır balıkçılık yapan Tamer Çelik’in oltasına takılan 25 kiloluk sazan balığı görenleri hayrete düşürdü. 25 kiloluk sazan balığı, hem görüntüsü hem de ağırlığıyla dikkat çekiyor. 120 liradan satışa çıkarılan sazan balığı alıcısını bekliyor. Etinin lezzetli olduğunu belirten Çelik, “Bu balığın adı sazandır, Hirfanlı barajından tutuyoruz. Sazan, yayın balığı, levrekler genellikle Hirfanlı Barajından çıkıyor. Bizim Kırıkkale’nin meşhur balıklarıdır. Hirfanlı Barajının balıklarıdır. Bunların daha büyükleri de var. 40 kilogram gelenleri de var. Bu normalde 25 kilogram. Bunun daha büyükleri 50 kiloya kadar gelir. Çok şahanedir içi kırmızı olur çok lezzetli bir balıktır. Bunun en güzeli mangal yapıp yiyeceksin. Çok lezzetli bir balıktır. Bizim Kırıkkale’ye hastır” dedi.

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