25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü - KIRKLARELİ
- Kadınlardan genel görüntü - Pankart ve dövizlerden genel görüntüler - AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanı Aslı Karakahya'nın konuşması - Kadınların el baskısı yapması25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü - AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanı Aslı Karakahya: - "AK Parti kurulduğu günden itibaren, kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmiş ve her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapmıştır"KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanı Aslı Karakahya, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirdiği ve her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yaptığını söyledi.
Karakahya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla gar binası önünde düzenlediği basın açıklamasında, kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini söyledi.
Aile içi şiddetin hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini dile getiren Karakahya, ak kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dile getirmekten vazgeçmeyeceklerini belirtti. Karakahya, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgi çektiklerini dile getirerek, sahip oldukları kadim medeniyetlerinde de barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümüyle kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye kati suretle karşı çıkıldığını aktardı.Türkiye'de ve dünyada kadınların, yıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadeleler ile büyük kazanımlar elde ettiğini belirten Karakahya, Türkiye'nin bu süreçte toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hem uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza atmış hem de kendi mevzuatında köklü değişiklikler yaptığına işaret etti.Karakahya, Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde yer almasına karşın dünyanın 49 ülkesinde kadınları aile içi şiddete karşı koruyan bir yasal düzenlemenin olmadığına da dikkati çekerek, şunları kaydetti:"AK Parti döneminde, Türkiye'de ilk kez 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasası, Meclis'te kabul edilmiştir. AK Parti kurulduğu günden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonu ile atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmiş ve her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapmıştır. Kadınlar aynı anda ailede, işte, siyasette ve daha nice birçok alanda özne ve aktör olarak varlık göstermiş her alanda iradelerini ailenin ve toplumun yararına kullanmışlardır. Bulundukları her pozisyonda yalnızca cinsiyet temelinde bir temsil durumunda kalmadan, kadın olduklarının farkında olarak çalışmalarını sürdürmektedirler."Grup basın açıklamasının ardından kurulan stantta kadına yönelik şiddetle mücadeleye farkındalık oluşturmak amacıyla pankart üzerine turuncu boyayla el baskısı yaptı.