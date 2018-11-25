25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü - ÇANAKKALE Haberi
- Kadınların yürüyüşünden görüntüler - AK Parti Çanakkale Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün'ün açıklamaları25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele GünüÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de de AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Başkanı Gültekin Yıldız, Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün ve partililer Kordon Boyu'ndaki Golf Çay Bahçesi önünde bir araya geldi.Burada kadına yönelik şiddete tepki içeren pankartlar açan yaklaşık 500 kişi İskele Meydanı'na doğru yürüdü.Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, Barışın Kanatları Heykeli önünde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı şekilde tezahür ettiğini söyledi.
AK Kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirdiklerini ifade eden Üstün, "Kadına yönelik şiddete karşı durmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.