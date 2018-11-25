Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü - BİTLİS

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü - BİTLİS

- Kadınların AK Parti önünde toplanmasından detaylar - Basın açıklamasının okunmasından detaylar - Yürüyüşten detaylar25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele GünüBİTLİS (AA) - Bitlis AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, "kadına kalkan eller kırılsın" ile "kadınlar Allah'ın emanetidir" sloganları atarak valilik binasının önüne kadar yürüdü.Burada kadınlar adına basın açıklaması yapan AK Parti İl Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı Selin Akyol, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini söyledi.

AK kadınlar olarak kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmediklerini belirten Akyol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Ülkemizde ve dünyada kadınlar, yıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adalet talepleriyle oldukça büyük kazanımlar elde etmişlerdir."

Tezahür Basın Açıklaması 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı