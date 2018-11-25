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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü - BALIKESİR

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü - BALIKESİR



: - Genel görüntüler25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele GünüBALIKESİR (AA) - Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplanan AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri parti binasına yürüdü.Yürüyüşte kadınlar, "Kadın güçlenirse toplum güçlenir", "Haddini aşan öfkeye yenik düşme" dövizleriyle kadına yapılan şiddete tepki gösterdi.İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, dünyada, kadına yönelik ve aile içi şiddetin hala yaygın şekilde devam ettiğini dile getirdi. Buğra, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğu dile getirmekten vazgeçmeyeceklerini vurguladı.Konuşmanın ardından AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mutlu Pakize Aydemir ve Belgin Uygur, Türkan Buğra ve kadınlar, hazırlanan tahtaya turuncu renkte el baskısı yaparak kadına şiddete tepkilerini gösterdi.

Aile İçi Şiddet Kadına Şiddet 

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