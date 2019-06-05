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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
25 Çocuğu ‘Alaaddin’in Sihirli Lambası’ ile sevindirdi

25 Çocuğu ‘Alaaddin’in Sihirli Lambası’ ile sevindirdi

Anıl Can Yazarın çocukların evlerinde ziyaret edip hediyeler vermesi

Sosyal Medya Çocuk Gelişimi Pons Üniversite Öğrencisi 

-Detaylar
-Anıl Can Yazar’ın konuşması

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te, masal kahramanı "Alaaddin Sihirli Lambası" masalından etkilenen üniversite öğrencisi Anıl Can Yazar (22), sembolik lambayla gittiği evlerdeki 25 çocuğun dileklerini gerçekleştirerek onların bayram mutluluğu yaşattı. Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Anıl Can Yazar, dar gelirli ailelerin çocukları için bazı esnaf ve sponsorların yardımının yanı sıra harçlıklarından biriktirdiği paralarla giysi, ayakkabı ve oyuncak alarak gar gelirli ailelerin çocuklarının isteklerini öğrendi. ‘Alaaddin'in Sihirli Lambası’ masalından esinlenen Yazar, çocuklara sürpriz için Kayabaşı Mahallesi'ndeki ailelerin evlerine ziyaret ederek, üzerine giydiği kostümle elindeki sembolik Alaaddin lambasıyla 25 çocuğa lambaya üfleyip dilekte bulunmalarını istedi. Ardından, Yazar, daha önceden öğrendiği çocukların dilekleri olan giysi, ayakkabı ve oyuncakları onlara hediye ederek bayram mutluluğu yaşattı. Çocukların mutluklarının ve yaşananları sosyal medyasından da paylaşan çocuk gelişimi öğrencisi Anıl Can Yazar, "Ben Alaaddin olmaya karar verdim. Yani yeni nesil Alaaddin olmaya karar verdim. Kayabaşı Mahallesi'ne gittim ve çocuklara dedim ki, 'Alaaddin'den bir dileğiniz olsa ne dilersiniz?' ve onların dileklerini aldım. Bayram öncesi çocukları mutlu edebilmek için o dilekleri gerçekleştirmek adına bir proje düzenledik ve çocukları sevindirmeye çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur" dedi.

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