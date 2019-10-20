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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
25 bin liralık ziyneti tek hareketle çaldı

25 bin liralık ziyneti tek hareketle çaldı

EMNİYETTEN ÇIKIŞ

Ziynet Eşyası Akalan Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

-ARŞİV EMNİYET GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da kitli olmayan evin kapısını kart film ile açan hırsızlar, evde bulunan 25 bin liralık ziynet eşyasını çaldı. 21 saatlik titiz bir çalışmanın ardından yakalanan G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre, Y.E. evin kapısını kitlemeden dışarı çıktı. Evin boş olduğunu fırsat bilen zanlı G.A. ise, kapıyı kart film sıkıştırma yöntemi ile tek bir hareketle açtı. Evde bulunan yaklaşık 25 bin liralık ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde takılarının yerinde olmadığını gören Y.E., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evin yakın çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. 21 saatlik titiz bir çalışmanın ardından benzer hırsızlık olaylarından kaydı bulunan G.A. gözlatına alınarak adliyeye sevk edildi. Çıkardığı mahkemece tutuklanan G.A., cezaevine gönderildi.
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