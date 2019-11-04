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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'25 bin kişi organ bekliyor' Haberi

'25 bin kişi organ bekliyor' Haberi

GENEL GÖRÜNTÜ, RÖP,

( AMASYA ) "25 bin kişi organ bekliyor" AMASYA

Organ Bağışı Haftası Farkındalık Sağlık Çalışanları Organ Bağışı Beyin Ölümü 


- '3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda açılan stant ile vatandaşlar bilgilendirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, ülkemizde 25 bin kişinin organ bağışı beklediğini belirterek, katılımcıları ve vatandaşları bilgilendirdi. Organ Bağışı bilgilendirme broşürleri vatandaşlara ve katılımcılara dağıtıldı. İl Sağlık Müdürü Nergiz, “3-9 Kasım Organ Bağış Haftası, Organ Bağış Haftası tüm ülkemiz adına önemli bir hafta. Binlerce hastamız organ yetmezliği ile hayatını kaybetmekte. Bundan dolayı organ bağışı haftasını 3-9 Kasım'ı bizde ilimizde birçok etkinlikle farkındalık oluşturmak adına duyurmaya çalışıyoruz. Ülkemiz bu noktada çok yol kat etti. Özellikle tıbbı donanım noktasında ülkemizde yüzlerce merkez bulunmakta organ nakli konusunda. Donanımlı profesyonel bir ekibimiz bulunmakta ama buna karşın yinede organ bağışı vatandaşlarımız tarafından yeterince bilinçlendirilmemekte ve bilgi sahibi olunmamakta. Bundan dolayı organ bağışı yetersiz. Bugün ülkemizde 25 bin kişi organ bağışı beklemekte. Buna karşın ülkemizde 5 bin hastamıza organ bağışı yapılmıştır. Bu 5 bin hastamızın da bir çoğu böbrek ve karaciğer çoğunluğu olmak üzere bunlar da canlıdan canlıya nakil yapılmakta. Biz istiyoruz ki kadavradan yada beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan olsun istiyoruz. Bunun için de vatandaşımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Bu konuda da biz organ nakil koordinasyon merkezleri olarak bir çok etkinlik yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bugün de burada standımızı açtık. Vatandaşımızı bilinçlendiriyoruz” dedi.
İlk organ bağışı da sağlık çalışanlarından geldi. Bir doktorun yaptığı organ bağışının ardından bağış katını İl Sağlık Müdürü takdim etti. Sağlıkçılar asker selamı vermeyi de ihmal etmedi. (UY-SLH-
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