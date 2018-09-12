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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
244 düzensiz göçmen yakalandı - VAN İzle

244 düzensiz göçmen yakalandı - VAN İzle

- Yakalanan göçmenlere yemek verilmesi Van 'da 244 düzensiz göçmen yakalandıVAN (AA) - Van 'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 244 düzensiz göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Mahsun 2. Sokak'ta bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 244 yabancı uyruklu yakalandı.Olayla ilgili Ü.G. gözaltına alındı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Akalan İpekyolu 

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