24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali renkli görüntülerle başladı Haberi

-kiraz dağıtılması

-Yeşilyurt kaymakamı Ali Sakar

-Belediye Başkanı Mehmet Çınar

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( MALATYA -HD) MALATYA



- Malatya'da bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali İnönü Caddesinde kortej yürüyüşü ile başladı.

Karnaval havasında geçen kortej de esnaflara, vatandaşlara, yerli ve yabancı turistlere dalbastı kirazı hediye edildi. Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneği tarafından organize edilen 24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali için 15 Temmuz Millet Meydanından başlayarak Öğretmenevi önünde tamamlanan kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşüne katılan Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya vatandaşlara ve esnaflara kiraz ikram ettiler. Davul, zurna ve halk oyunları gösteriyle başlayan kortej yürüyüşüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yurt içi ve yurt dışından turistik ziyaretler için Malatya’ya gelen gurbetçi vatandaşlarda korteje katılıp heyecan ve coşkunun hakim olduğu güzel anlara şahitlik ettiler. Korteje katılanlara Yeşilyurt Belediyesi tarafından Türk Bayrağı hediye edilirken, İnönü Caddesinde al bayrağın gölgesi altındaki huzur, güven ve kardeşlik görüntüsü büyük alkış topladı. Festivalin sportif etkinlikleri arasında yer alan Atlı Cirit Yarışmalarına katılan takımların oyuncuları atlarıyla katıldıkları kortejde renkli görüntüler oluştururken, Yeşilyurt Belediyesi Tiyatro Grubu oyuncuları da Hacivat-Karagöz kıyafetleriyle katıldıkları kortejde özellikle çocukların ilgisini çekti. Söyledikleri kahramanlık türküleriyle kortej yürüyüşünün canlı ve hareketli olmasını sağlayan Mehteran takımının gösterisini ilgiyle takip eden vatandaşlar, Mehteran Takımı ile bol bol fotoğraf çektirdiler. Yöresel kıyafetli halk oyunları ekiplerinin yanı sıra ilçeye özgü kıyafetleriyle korteje katılanların oluşturduğu coşkulu atmosfer renkli anların yaşanmasına neden oldu. Festival coşkusunun Malatya’yı sardığını ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar yaptığı konuşmada, “Bir süre önce fiilen başlatmış olduğumuz 24.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalimizin ana etkinlikleri için kortej yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun önemli tanıtım araçlarından olan, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin simgesi olan 24.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalimiz 1 Temmuz Pazar akşamına kadar devam edecektir. Bütün hemşerilerimizi festivalimizin etkinliklerine davet ediyorum “ şeklinde konuştu.

Korteje gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ise ‘Mutlu İnsanların Şehri, Yeşilyurt’ sloganına uygun etkinliklerle renkli, hareketli ve coşku dolu bir festival programı hazırladıklarını ifade ederek tüm vatandaşları festivale davet etti. 24.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinin her yıl olduğu gibi renkli ve hareketli geçmesi adına aylardır çok titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çınar, “15 Temmuz Millet Meydanından Öğretmenevi önüne kadar gerçekleşen kortej yürüyüşümüze gösterilen ilgi hepimiz gururlandırdı. Kortejdeki muhteşem birlikteliğimiz mutluluğumuzun resmidir. Kortejimize katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum, burada bir kez daha sergilediğimiz birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük gücümüzdür. Kortej yürüyüşümüz ve festivalimiz kapsamındaki etkinliklerimiz Malatya ve Yeşilyurt’un tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır.‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’ sloganına uygun etkinlikler, gösteriler ve Ferhat Göçer konseriyle Yeşilyurt’a yakışan bir festival gerçekleştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda Yeşilyurt’ta festivalin coşkusu ve heyecanı üst seviyede yaşanacaktır. Gerçekleşecek etkinliklerle dolu dolu bir hafta sonu yaşayacağız. 1 Temmuz’da Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında ki alanda gerçekleştireceğimiz Ferhat Göçer konseriyle taçlandıracağımız festivalimize tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Karakucak güreşlerimizle, futbol turnuvamızla, fotoğraf sergimizle, atlı cirit yarışmalarımızla, yöresel yemek ikramlarımızla, toplu sünnet ve toplu nikâh törenlerimiz ve ünlü sanatçımız Ferhat Göçer’in katılımıyla düzenlenecek konser programımızla Malatya ve Yeşilyurt’lu hemşerilerimize mutlu olacakları, keyf alacakları bir festival yaşatmayı ümit ediyoruz” diye konuştu.



