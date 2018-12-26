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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
24 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti

24 yaşındaki genç feci kazada hayatını kaybetti

- Kaza yerinden görüntüler

Polis Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Trol 

-- Otomobilde yapılan incelemelerden görüntüler
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de 24 yaşındaki genç, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre 06 Z 1979 plakalı otomobil ile evinden ayrılan F.Ç. (24), Erkilet Dere mahallesi Ankara yolu üzerinde bariyerlere çaparak karşı yola geçti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan F.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis olay yerinde inceleme yaparken, yol üzerinde ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-
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