24’üncü Nartlanı Toy Günü Festivali Eskişehir’de gerçekleştirildi

( ESKİŞEHİR )- Karaçay-Malkar Türkleri bir araya geldi ESKİŞEHİR



- Bu yıl 24’üncü düzenlenen Nartlanı Toy Künü etkinliklerinde Türkiye'de yaşayan Karaçay-Malkar Türkleri bir araya geldi. Eskişehir Kuzey Kafkas, Karaçay - Balkar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Şehri Derya Parkı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları, şiirler ve şarkılar ile devam eden programda her yaştan vatandaş güzel havanın ve etkinliklerin tadını çıkardı. Açılan stantlarla birçok kültürel ürün vatandaşlar ile buluşurken etkinliklere Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü’nün yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve Dernek Başkanı Musa Korkmaz katıldı.

Dernek Başkanı Musa Korkmaz etkinliklerde yaptığı konuşmada, “Biz Karaçay Malkar Türkleri olarak Türkiye’de 135 senedir yaşıyoruz. 135 senedir ülkemizin hükümetine en az yükü olan milletiz. Biz çalışkan ve üretken bir milletiz. Biz halk olmayı bilen, vatanını seven bir milletiz. Onun için buradayız hepimiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapacağız. Çocuklarımızı da böyle yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.