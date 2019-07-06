Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
24’üncü Nartlanı Toy Günü Festivali Eskişehir’de gerçekleştirildi

24’üncü Nartlanı Toy Günü Festivali Eskişehir’de gerçekleştirildi

Festivalden görüntüler

Saygı Duruşu Hükümet 

-Halk oyunlarından görüntüler
-Dernek Başkanı Musa Korkmaz'ın açıklaması

( ESKİŞEHİR )- Karaçay-Malkar Türkleri bir araya geldi ESKİŞEHİR

- Bu yıl 24’üncü düzenlenen Nartlanı Toy Künü etkinliklerinde Türkiye'de yaşayan Karaçay-Malkar Türkleri bir araya geldi. Eskişehir Kuzey Kafkas, Karaçay - Balkar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Şehri Derya Parkı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Halk oyunları, şiirler ve şarkılar ile devam eden programda her yaştan vatandaş güzel havanın ve etkinliklerin tadını çıkardı. Açılan stantlarla birçok kültürel ürün vatandaşlar ile buluşurken etkinliklere Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü’nün yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve Dernek Başkanı Musa Korkmaz katıldı.
Dernek Başkanı Musa Korkmaz etkinliklerde yaptığı konuşmada, “Biz Karaçay Malkar Türkleri olarak Türkiye’de 135 senedir yaşıyoruz. 135 senedir ülkemizin hükümetine en az yükü olan milletiz. Biz çalışkan ve üretken bir milletiz. Biz halk olmayı bilen, vatanını seven bir milletiz. Onun için buradayız hepimiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapacağız. Çocuklarımızı da böyle yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı