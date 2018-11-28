24 saatte demleniyor, 5 dakikada tüketiliyor İzle

-Servis edilişinden görüntüler

-Barista Gökan Gülümbay ile röportaj

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- İçmek için bir gün önceden sipariş verilmesi gerekiyor- Uzun yıllardır baristalık yapan Gökhan Gülümbay;- “Yapımı zor ve uzun sürüyor”- “İçen insan zevk alıyorsa o 24 saat size şevk olarak dönüyor” ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de bulunan bazı işletmelerde yapılan ve ‘Coldbrew’ adıyla bilinen kahvenin yapımı 24 saat, tüketilmesi ise dakikalar sürüyor. Tüm dünyada giderek artan kahve kültürü, Türkiye’de de önemli bir yere sahip olmaya başladı.

Farklı ülkelerden getirilen ve Türkiye pazarında satışa çıkarılan kahveler, vatandaşlar tarafından da büyük ilgi ile takip edilip tüketiliyor. Bu kahvelerin arasında olan ve ‘Coldbrew’ ismiyle bilinen kahvenin yapımı ise 12 saatten 24 saate kadar çıkabiliyor. Su ile yavaş yavaş demlenmesi ile aromasını alan bu kahve kısa süre içerisinde tüketiliyor. İçmek için bir gün önceden sipariş verilmesi gerekirken, damak zevkine göre demleme süresi değişebiliyor. “Yapımı zor ve uzun sürüyor” Eskişehir’de bulunan bir kafede yapılan ‘Coldbrew’ hakkında bilgiler veren ve uzun yıllardır baristalık yapan Gökhan Gülümbay, yapımında kahvenin sürekli kontrol edilmesi gerektiğini ifade ederek, “3 Farklı demleme zamanı var. 12-18-24 saat olarak. Bu da aslında kahvenin çekirdeği ile alakalı. Hangi çekirdek hangi saat dilimine uyuyorsa, damak zevkine hangisi yakışıyorsa ona göre demliyoruz. 12 saat yeterli olacak bir kahveyi 24 saatte demlediğimizde acı olabilir, 24 saat demlememiz gerekeni 12 saatte delersek de acı olabilir. Bu tamamen çekirdek ile alakalı bir durum. Mekanizma 3 hazneden oluşuyor. En üstteki su haznesi, ortada kahve, en altta ise demlenmiş olarak çıkan kahve haznesi. En üstte aslında soğuk su, buzlu su ya da sadece buz koyuyoruz. 24 saati kullanabilmek amacıyla sadece buz kullanılabilir. Oda sıcaklığına göre değişiyor. Kahveyi de orta hazneye koyduğumuz zaman yaklaşık 5 saniyeye 1 damla gelecek şekilde yaparsak, kahvenin içindeki aromayı çıkartmış oluyoruz. Damak şekline hitap edecek bir şekilde, içimi kolay bir içecek haline geliyor. Yapımı zor ve uzun sürüyor. Sürekli kontrol etmek gerekiyor. Kahve tamamen ıslanmış mı, suyu tamamen özümsemiş mi. Kullandığımız su da bu arada önem arz ediyor” dedi.

“İçen insan zevk alıyorsa o 24 saat size şevk olarak dönüyor” Kahveyi içen kişinin mutluluğu kahvenin yapımındaki zorluğu unutturduğunu belirten Gülümbay, fiyatının ise 11 TL olduğunu söyleyerek, “Bana demlemek de keyif veriyor, kahveyle uğraşmak da. İçen kişi mutlu olunca o 24 saati gözünüz görmüyor. Emeği ne kadar uzun olursa olsun, karşınızdaki içen insan zevk alıyorsa o 24 saat size şevk olarak dönüyor. Diğer kahvelere göre maliyet olarak biraz daha yüksek. Onu da minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz. Şu anda biz burada 11 liraya servis ediyoruz. Daha yüksek fiyatla veren işletmeler de var. Düşük fiyata veren bir işletme var mı bilmiyorum. Şu an için bizim fiyatımız 11 lira” şeklinde konuştu.



