24 parmaklı çocuğun ayakkabı çilesi İzle

-El ve ayak parmaklarının görüntüsü

-Yazı yazması ve yazarken zorlanması

-Eldiven giymesi

-Anne ile görüntüsü

-Anne ile top oynaması

-Ayakkabılarını giymeye çalışması

-Ayakkabılarının görüntüsü

-Dışarıda oynaması

-Anne ile röportaj

-Çocuk ile röportaj



( ADANA -ÖZEL)- Adana’nın Ceyhan ilçesinde el ve ayaklarında birer fazla parmakla yani 24 parmakla dünyaya gelen 9 yaşındaki Demirhan, fazla parmakları yüzünden hem yazı yazmakta hem de ayakkabı giymekte zorlanıyor- Demirhan Demirbilek: "Ayakkabım var ama parmağım fazla olduğu için ayağımı vuruyor"- "Arkadaşlarımla futbol oynuyorum ama ayağım acıyor"- "Arkadaşlarım onlardan farklı olduğum için dalga geçiyor ama ben parmaklarımı seviyorum"- Anne Nuray Işık: "Oğluma ayakkabı bulmakta zorlanıyoruz, özel ayakkabı gerekiyor ama maddi imkansızlık nedeniyle alamıyoruz"- "Onun 24 parmağının dışında üstün zekalı ancak normal okula gidiyor" ADANA



- Adana’nın Ceyhan ilçesinde el ve ayaklarında birer fazla parmakla yani 24 parmakla dünyaya gelen 9 yaşındaki çocuk Demirhan, fazla parmağı olduğu için hem yazı yazmakta hem de ayakkabı giymekte zorlanıyor. Nuray Işık (32) Mustafa Demirbilek ile evlendi. Bu evlilikten önce Deniz (14) bir süre sonrada oğlu Demirhan Demirbilek (9) dünyaya geldi. Demirhan el ve ayak parmaklarında birer fazla parmakla dünyaya geldi. Anne Işık, oğlunun 24 parmağı olmasına rağmen fazla 4 parmak sağlıklı olduğu için onları hiç bir zaman aldırmayı düşünmedi. 4 yıl önce de Işık eşinden ayrıldı. Bunun üzerine Işık çocuklarıyla birlikte İstanbul’dan Adana’nın Ceyhan ilçesindeki babasının yanına yerleşti. Bu arada, Demirhan Demirbilek büyüyünce fazla parmakları nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı.

4. sınıf öğrencisi olan Demirbilek fazla parmağı olduğu için kalemi düzgün tutamıyor. Üstün zekalı bir çocuk olmasına rağmen parmağından dolayı okulda problemler yaşıyor. Kışın eli üşüdüğünde kendine göre eldiven bulamadığı için altı parmaklı özel eldiven diktirdi. Demirbilek’in en çok zorlandığı şey ise ayakkabı giymek. Demirbilek’in ayağını normal ayakkabıcıdan aldığı ayakkabılar oluyor ancak 6 parmağı nedeniyle ayağını vuruyor. Ne uzun süre yürüyebiliyor, ne de arkadaşlarıyla uzun süre futbol oynayabiliyor. Anne Işık, kısıtlı imkanlarına rağmen oğluna 7-8 çift ayakkabı almış ancak Demirbilek hiç birini rahatça giyemiyor. Anne Işık, oğlunun en büyük probleminin ayakkabı olduğunu belirterek, "24 parmaklı olduğu için bir çok zorluk çekiyor ama en büyük zorluğu ayakkabı giyerken çekiyor. Ona özel ayakkabı yaptırmak gerekiyor ancak ben çalışmıyorum maddi gücüm ona yetmiyor. Bir çok ayakkabı alıyorum ama hepsi ayağını vuruyor. Buna rağmen hiç bir zaman parmakları aldırmayı düşünmedim" dedi.

Anne Işık, oğlunun ayrıca üstün zekalı olduğunu yapılan testlerde bunun ortaya çıktığını ancak hala devlet okuluna gittiğini en büyük arzusunun üstün zekalı çocukların gittiği okula gitmesi olduğunu kaydetti.

Demirhan Demirbilek ise 24 parmaklı olduğu için zorluklar yaşadığını anlatarak, "Okulda arkadaşlarım dalga geçiyor. Beni çok yadırgıyorlar ama buna bakmıyorum, benim onlardan bir farkım var. Yazı yazarken, futbol oynarken zorlanıyorum. Ayakkabı giyemiyorum. Ama parmaklarımı kestirmek istemiyorum" diye konuştu.

Demirbilek, büyüyünce de bilim adamı olmak istediğini söyledi.





