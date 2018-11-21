24 öğretmen şehit öğretmenler için 24 fidan dikti - MUĞLA
- Fidan dikiminden detaylar - Milli Eğitim Müdürü Züleyah Aldoğan'ın açıklaması24 öğretmen şehit öğretmenler için 24 fidan diktiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris İlçesinde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz adına oluşturan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi.Hisarönü Mahallesi, Asparan mevkisinde Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğünce, Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit düşen öğretmen Yalçın ile Tunceli - Pülümür kara yolunda kaçırılarak şehit edilen Yılmaz adına kurulan hatıra ormanına, 24 öğretmen 24 fidan dikti.Geçen yıl oluşturulan hatıra ormanındaki eski fidanların da bakımları yapıldı.Fidan dikiminde konuşan ilçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, eğitim ailesi olarak şehit öğretmenleri sonsuza kadar yaşatmak için oluşturdukları hatıra ormanını her yıl büyüteceklerini fidanların büyümesi içinde bakımlarını yaptıklarını söyledi.
Aldoğan, içinde bulundukları ormanın eğitimciler için çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Hain teröristlerce katledilen öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın adını yaşatıyoruz burada. Geçen yıl oluşturmuştuk bu hatıra ormanını. Her geçen yıl fidanlarımızın sayısını arttıracağız. Fidanlarımızın büyümesi için bakımlarını yapacağız." dedi. Hüzünlü oldukları kadar birlik ve beraberlik içinde şehit öğretmenlerin adını yaşatmak için her yıl daha fazla fidan dikeceklerini dile getiren Aldoğan, "Vatanımıza bayrağımıza ülkemize göz diken tüm hainlere karşı bir orman gibi kardeşçe ve bir bütün olarak en güzel cevabı, çok güzel iyi bir nesil yetiştirerek vereceğiz. Ülkesini bayrağını vatanını seven gençler yetiştireceğiz. 24 Kasım etkinliklerimiz çerçevesinde, 24 öğretmenimizle, 24 fidanı toprakla buluşturduk. Bu vesileyle şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle, özlemle, saygıyla anıyoruz." diye konuştu.