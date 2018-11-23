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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
“24 Kasım, Türkiye’nin öğretmenlere verdiği rolün göstergesidir”

“24 Kasım, Türkiye’nin öğretmenlere verdiği rolün göstergesidir”

Sudi Apak ile röp

Teknoloji Ermeni Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından bir organizasyon gerçekleştirildi.
Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, dedi.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında akademik ve idari personelinin katılım sağladığı kahvaltılı bir organizasyon düzenledi.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kurucu Vakıf Başkanı Necmi Kadıoğlu ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt’un da katılım gösterdiği etkinlikte konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, “Bu önemli gün, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin öğretmenlere verdiği rolün en güzel göstergesidir. Her yıl yaptığımız geleneksel bir etkinlik haline gelen bu günü, üniversitemiz içindeki hocalarımızla paylaştık. Bu önemli anları geçmişten geleceğe bir köprü olarak görüyoruz. Bu noktada tüm öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.
“Eğitimde çağdaş teknolojiyi takip ediyoruz” Eğitimde bireyselleşmenin önemine de değinen Apak, “Öncelikle işbirliği içinde eğitimde bireyselleşmek çok önemli. Verdiğimiz eğitimlerimizde de bunu göz önünde tutuyoruz. Üniversite olarak çağdaş teknolojiyi takip ederek üniversite-sanayi işbirliğinde bölgemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Sanayideki problemleri çözüme kavuşturma ve öğrencilerimize staj imkânları sunma noktasında önemli anlaşmalar yapıyoruz. Yaptığımız protokolle, eğitim-öğretim ve ders vermenin yanı sıra uygulamalı eğitimde çağdaş Türkiye şartları içerisinde yapılması gerekenleri göstermeye çalışıyoruz ”diye konuştu.

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