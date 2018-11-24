24 Kasım Öğretmenler Günü - TEKİRDAĞ

- Törenden genel detay görüntü - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un mesajının okunması TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.Programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı.