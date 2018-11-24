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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü - ŞIRNAK

24 Kasım Öğretmenler Günü - ŞIRNAK

- Şırnak Valiliği bahçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü saygı duruşu - İstiklal Marşı okunması - Şırnak Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz’ın Atatürk anıtına çelenk bırakılması24 Kasım Öğretmenler Günü Şırnak 'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.ŞIRNAK (AA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şırnak ’ta çelenk sunma töreni yapıldı. Şırnak Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marş’ının okunması ile başladı.
Şırnak Valiliği bahçesinde gerçekleşen törende, Şırnak Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz’ın Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla son buldu.Törene, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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