24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi öğretmenlerinin saç bakımını yaptılar

-Öğretmenle röportaj

-Öğrenciyle röportaj

-Öğretmenlerle röportaj

-Okul müdürüyle röportaj



( GÜMÜŞHANE -ÖZEL)- Gümüşhane Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kuaförlük, Güzellik ve Saç Bakım Bölümü öğrencilerinden öğretmenlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi sürpriz GÜMÜŞHANE



- Gümüşhane Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kuaförlük, Güzellik ve Saç Bakım Bölümü öğrencileri, kendilerine emek veren öğretmenlerine altın bileziğin doğru kollarda olduğunu göstermek ve değerli olduklarını bir kez daha hatırlatmak için 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi sürpriz yapıp saç bakımlarını yaptılar. Gümüşhane’de meslek lisesi öğrencileri kendilerini meslek sahibi yapan öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için saç bakımlarını yaptı. Okulun Kuaförlük, Güzellik ve Saç Bakım Bölümü öğrencileri öğretmenler günü için okulda görevli öğretmenlerinin saçlarına onların talepleri doğrultusunda fön çekti, maşa yaptı. “Onlara teşekkür etmek için böyle bir etkinlik düşündük” Okulun kuaförlük bölümü, saç bakım hizmetleri alanı son sınıf öğrencilerinden Emine Yavuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerine sürpriz yapmak istediklerini ve bu bağlamda saçlarını yaptıklarını belirterek, “Onlar bize çok büyük emek sarf ediyorlar. Bize harf öğrettiler, bilgi öğrettiler, mesleğimizi öğrettiler. Elimize bir iş aldık onların sayesinde. Onlara teşekkür etmek için böyle bir etkinlik düşündük. Fön çektik, saçlarını maşaladık. Onların istediklerini yaptık” dedi.

Yaklaşık 2 aydır okulda görev yapan öğretmenlerden Esra Ayaz, “Okulumuzdaki güzel bölümlerimizden birisi de Kuaförlük, Güzellik ve Saç Bakım Bölümü. Öğrencilerimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerine güzel bir jest hazırlamışlar. Saçlarımıza fön çektiler, güzel hizmetlerde bulundular. Bizde çok mutlu ve memnun olduk. Becerilerini ne kadar geliştirdiklerini de bizzat görmüş olduk” diye konuştu.

“Kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin elinden bu hizmeti almak çok hoşumuza gitti” Saç bakımları yapılan diğer öğretmenler de saçlarını yapan öğrencilerine teşekkür ederek, “Çok beğendik. Bizim için güzel bir jest oldu. Kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin elinden böyle süslenmek çok hoşumuza gitti. Jestleri için teşekkür ediyoruz. Öğretmenler gününde bizi unutmadılar” ifadelerini kullandı. Okuldaki 6 bölümden birisinin Kuaförlük, Güzellik ve Saç Bakım Bölümü olduğunu hatırlatan okul müdürü Aynur Bilgin ise “Bu öğrencilerimiz şuanda 12. Sınıfa devam etmektedirler ve aynı zamanda da özel işletmelerde de stajlarını yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz birebir eğitim almakta hatta mezun olmadan bile özel işletmeler iş yerlerimizi size devredeceğiz diye bilgi bizlere vermektedirler. Biz bu durumdan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Okulda şuanda 160 civarında öğrencileri bulunduğunu kaydeden Bilgin, şöyle konuştu: “Çocuklarımızın kolların altın bilezik takıyoruz. Bundan sonra geliştirip büyük işletme sahipleri olmak onların çabalarına kalmış durumda. Ben bu okulda olmaktan çok mutluyum. Öğrencilerimizin öğretmenlerimize böyle bir jest yapmaları da örnek bir davranış. Öğretmenlerimizin saçlarını gayet başarılı bir şekilde yaptılar. Biz kocaman bir aileyiz, okulumuzu, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi çok seviyoruz.”

