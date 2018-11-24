24 Kasım Öğretmenler Günü - MERSİN

- Törenden detay görüntüMERSİN (AA) - Silifke ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.Atatürk Anıtı'nda başlayan programda anıta çelenk sunuldu. Daha sonra program Kültür Merkezi'nde devam etti.Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin en fedakar ve cefakar, eli öpülesi değerler olduğunu söyledi.
Bütün kurum ve kuruluşlarla çocukları yarınlara hazırlama gayreti içinde olan öğretmenlerin yanında olduklarını ifade eden Kaymakam Cinbir, şöyle konuştu:"Türkiye Cumhuriyetini demokrasi ve milli iradeye sahip çıkma bilinci ve kararlılığıyla aydınlık yarınlara taşıyacak, vatansever, bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerleri özümsemiş, milli kültüründen beslenen, aziz milletimizin hayalleri ve hedeflerini gerçekleştirme kararlılığında ve kabiliyette, milletimizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini gerçekleştirerek bir neslin yetiştirilmesi değerli öğretmenlerimizden en büyük ve önemli beklentimizdir."Konuşmaların ardından gerçekleştirilen etkinliklerle program sona erdi.