24 Kasım Öğretmenler Günü - MARDİN

- Mardin 'de programdan detay - İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı konuşması - Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemini - Öğrencilerden şiir - 24 Kasım’da doğan öğretmenlere doğum günü sürprizi - Müzik dinletisi24 Kasım Öğretmenler GünüMARDİN (AA) - Mardin Valiliği bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.Günün anlam ve önemini anlatan şiir ve makalelerin okunduğu programda, başarılı öğretmenlere plaket verildi. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Hazreti Adem'den bu yana insanlığın iyilik ve güzellik adına kazandığı ve gelecek nesillere bıraktığı her şeyin öğretmenlerin sayesinde olduğunu kaydetti. Öğretmenlerin sayısız fedakarlıklarda bulunduğunu aktaran Sarı, şöyle dedi:"Öğretmenlik dünyanın en fedakar en zor ama bir o kadar da en fazla hayır duası alınan bir meslektir. Eğer bugün bir zerre miktar iyiliğe, güzelliklere sahipsek, ülkemiz dünyanın en zengin 20 ülkesinden biriyse, 15 Temmuz hain darbe girişimine göğsünü siper ettiyse siz değerli öğretmenlerimizin sayesindedir." Mardin 'de görev yapan ve 24 Kasım'da doğan öğretmenlere doğum günü sürprizi yapıldı. Sahneye davet edilen öğretmenler için pasta kesilerek hem doğum günü hem de öğretmenler günleri kutlandı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Sarı öğretmenlere pasta ikram ederek günlerini kutladı.Daha sonra öğretmen ve öğrencilerden oluşan grubun müzik dinletisinin ardından emekli öğretmenlere plaket verildi, göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.