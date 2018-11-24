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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü - MANİSA Haberi

24 Kasım Öğretmenler Günü - MANİSA Haberi

- Öğretmenler günü töreninden genel detaylar - Manisa Valisi Ahmet Deniz'in açıklamaları - Törende öğretmenler günü ile ilgili oynanan tiyatro oyunundan detaylar24 Kasım Öğretmenler GünüMANİSA (AA) - Manisa 'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Kutlama programı, çelenk törenin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Öğretmenler Gününe yönelik düzenlediği tören ile devam etti.Sergi açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu.Programda, mesleğe yeni başlayan aday 17 öğretmen ant içti. Yemin töreninin ardından yeni öğretmen Melisa Cansu Akbaş ile emekli öğretmen Osman Öztop, konuşma yaptı. Manisa Valisi Ahmet Deniz törende yaptığı konuşmada eğitimin önemine vurgu yaptı.Göreve yeni başlayan öğretmenleri tebrik eden Deniz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir sözü var, “Bir Milletin kalkınması, gelişmesi ancak eğitimdeki başarısıyla mümkündür.” bu söz eğitime çok önem vermemiz, üzerine düşmemiz gerektiğini bize anlatıyor." dedi.
Kültür Sitesi Lale Salonuna düzenlenen törene Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ziya Elmalı, 1. Komanda Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu katıldı.

Emekli Öğretmen Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmenler Günü Tiyatro Oyunu 

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