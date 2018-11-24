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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü - KİLİS

24 Kasım Öğretmenler Günü - KİLİS

- Törenden detaylar - Kilis Valisi Recep Soytürk'ün konuşması24 Kasım Öğretmenler GünüKİLİS (AA) - Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Polat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Tören programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde devam etti.Öğrenci ve öğretmen temalı resim sergisinin açılışıyla başlayan programda, "Bambu Ağacı" hikayesi, şiirler okundu, aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.
Kilis Valisi Recep Soytürk'ün günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından program, TOBB Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi ve TEOG sınavında öğrencilerine tam puan aldıran öğretmenlere ödül verilmesiyle sona erdi.

Yemin Töreni Saygı Duruşu Aday Öğretmen Öğretmenler Resim Sergisi 

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