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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü - HAKKARİ

24 Kasım Öğretmenler Günü - HAKKARİ



- Saygı duruşu - Öğretmenlerin yemin töreni - Şehit öğretmenleri anlatan sinevizyon gösterisi - Kürtçe ve Türkçe şarkıların okunmasıHAKKARİ (AA) - Çukurca ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Şehit Bilal Soy Bilgiç Ortaokulu Çok Amaçlı Ahmedi Hani Konferans Salonu'nda devam eden programda, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.Şiirlerin okunduğu ve şehit öğretmenleri anlatan sinevizyon gösterisi ile süren programda, Renge Hakkari gurubu Türkçe ve Kürtçe müzik dinletisi gerçekleştirdi.Köprülü Mükerrem Akhanlı Yatılı Bölge Ortaokulun'da görevli Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevilay Asan da Çukurca'da görev yapmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Asan, "Buraya gelecek arkadaşlarım ve meslektaşlarımın gönülleri rahat olsun. Ben 3 yıldır ilçede görev yapıyorum ve bütün meslektaşlarım gününü kutluyorum." dedi.
Programa, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Evren Bozkurt ve öğretmenler katıldı.

Şehit Yemin Töreni Öğretmenler Öğretmen Hanlı 

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