Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü - HAKKARİ

24 Kasım Öğretmenler Günü - HAKKARİ

- Programa katılanlar - Vali İdris Akbıyık'ın konuşması - Göreve yeni başlayan öğretmenlerin ant içmesi - Türkülerin seslendirilmesi - Rengi Hakkari Sanat Topluluğu gösterisi - Halk oyunları gösterisi - Ödül töreniYÜKSEKOVA - Atatürk Anıt'ına çelenk konulması - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı - Öğretmenler tarafından türkü okunması - Tiyatro gösterimi24 Kasım Öğretmenler GünüHAKKARİ (AA) - Hakkari ve Yüksekova ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Kent merkezindeki program, valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.Atatürk Kültür Merkezinde devam eden programda konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları olarak, öğretmenler günü vesilesiyle bir araya geldiklerini hatırlattı.Öğretmenliğin kutsal ve mesuliyeti ağır bir meslek olduğunu ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:"Bütün öğretmenlerimize şahsım ve ilimizdeki tüm kardeşlerim adına şükranlarımı sunuyorum. Öğretmen dediğimizde aklımıza önce aşk gelir, sevda gelir, fedakarlık gelir. Hz. Mevlana'nın Şems Hazretlerine duyduğu karşılıksız ve manevi gönül bağı gibi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz arasında da güçlü bir bağ vardır. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine ülkemizin her coğrafyasında ve her ikliminde cansiparane gayret sarf ettiklerini görmemek mümkün değil. Bu memleketin çocuklarını ilimle, irfanla, bilgiyle buluşturan bu güzel insanların kaygısı asla maddi kazanç olamaz. Makamımız ve kurumlarımız olarak her daim tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi öğretmenlerimize de kapımız açıktır."Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği programda, öğretmenlerden oluşan koro tarafından müzik dinletisi sunuldu.Program, Reng - i Hakkari Sanat Topluluğu, tiyatro ve halk oyunları gösterisinin ardından emekli öğretmenlere ile çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere plaket ve ödül verilmesiyle son buldu.Programa, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Vali Yardımcısı İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Gür ve öğretmenler katıldı.
- YüksekovaYüksekova ilçesindeki program ise Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, öğretmenlerin gününü kutlayarak, bölgede görev yapmanın hem zor hem de keyifli olduğunu söyledi.

Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği program, şiirlerin okunması, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi ile sona erdi.Programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Emekli Öğretmen Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmenler Günü Halk Oyunları 

İlgili Foto Galeriler
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı