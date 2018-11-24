24 Kasım Öğretmenler Günü - BURSA

- Atatürk Anıtı'na çelenk konulması - İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'in konuşması - Öğretmenler Günü programından detaylarBURSA (AA) - Bursa , Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Yalova'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli programlarla kutlandı. Bursa 'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Tayyare Kültür Merkezi'nde (TKM) devam eden programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, yurdun en ücra köşelerinde her iklim ve coğrafyada, en zor şartlarda dahi görevlerini özveriyle sürdüren öğretmenlerin, her türlü övgü ve takdire layık olduğunu belirtti. Öğretmenlere seslenen Dülger, şöyle konuştu:"Sizler bu ülkede yaşayan herkesin gönlünde müstesna bir yere sahipsiniz. Öyle ki kadim medeniyetimizde öğretmenler anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar kıymetli ve muteber sayılmaktadır. Zira bizler, ilim ve irfan sahibi kimselere hürmeti, bize bir harf dahi öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi düstur edinmiş bir milletin mensupları olarak bu duyguları ana ocağından hemen sonra sizlerin sayesinde eğitim yuvalarında edindik."Programda daha sonra, şehit öğretmen yakınları ve emekli öğretmenlere plaket takdim edildi ve göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.