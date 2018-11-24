Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü - BURSA

24 Kasım Öğretmenler Günü - BURSA

- Atatürk Anıtı'na çelenk konulması - İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'in konuşması - Öğretmenler Günü programından detaylarBURSA (AA) - Bursa , Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Yalova'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli programlarla kutlandı. Bursa 'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.Tayyare Kültür Merkezi'nde (TKM) devam eden programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, yurdun en ücra köşelerinde her iklim ve coğrafyada, en zor şartlarda dahi görevlerini özveriyle sürdüren öğretmenlerin, her türlü övgü ve takdire layık olduğunu belirtti.
Öğretmenlere seslenen Dülger, şöyle konuştu:"Sizler bu ülkede yaşayan herkesin gönlünde müstesna bir yere sahipsiniz. Öyle ki kadim medeniyetimizde öğretmenler anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar kıymetli ve muteber sayılmaktadır. Zira bizler, ilim ve irfan sahibi kimselere hürmeti, bize bir harf dahi öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi düstur edinmiş bir milletin mensupları olarak bu duyguları ana ocağından hemen sonra sizlerin sayesinde eğitim yuvalarında edindik."Programda daha sonra, şehit öğretmen yakınları ve emekli öğretmenlere plaket takdim edildi ve göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Emekli Öğretmen Saygı Duruşu Müstesna Öğretmenler Öğretmen 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı