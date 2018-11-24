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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü - ADANA

24 Kasım Öğretmenler Günü - ADANA

- Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Öğrencilerin oluşturduğu koronun İstiklal Marşı'nı seslendirmesi - Koronun Öğretmen Marşı'nı seslendirmesi - Programa katılanlardan görüntüler - Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşması - İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Baran'ın konuşması24 Kasım Öğretmenler GünüADANA (AA) - Adana 'da düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Adana 'da Atatürk Parkı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Baran Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Çukurova Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Balo Salonu'nda devam eden programda Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu koro Öğretmen Marşı ile türküler seslendirdi.Vali Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerden öğrencilerini karakterli, ahlaklı, bilgili, farklı düşüncelere saygılı, devletine, milletine, vatanına ve cumhuriyetine bağlı birer birey olarak yetiştirmelerini istedi.Demirtaş, öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilen çok okuyan ve sorgulayan özgür bireyler olarak hayata hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, "Yeni nesillere bu yönde şekil vermelisiniz. Kalbi bu ülke insanıyla aynı ritimde atmayan, aklını kiraya veren, hainlikte sınır tanımayan terör odaklarına karşı topyekun uyanık olmalıyız." dedi.
İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Baran da öğretmenliğin dünyanın en eski ve en kutsal görevlerinden olduğunu dile getirdi.Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Öğretmenler Günü kapsamında gelenekselleşen "Eğitim Şenliği"ni bu yıl Adana 'da düzenledi.

Cumhuriyet Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

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