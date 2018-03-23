24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Geleneksel Toplantısı - MALATYA
: - 24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Geleneksel Toplantısı - Salondan detaylar - Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er'in açıklaması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın açıklaması24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Geleneksel Toplantısı - YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Er:"İlahiyat ve İslami ilimler fakülteleri, ülkenin gözbebeği kurumları arasında yer alıyor. Buralardaki eğitimin kalitesinin yükselmesinin, topluma olumlu yansımasının kanaatini taşıyoruz" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:"Ne yaparsak yapalım biz ibadethane ve ilim yuvalarımızın içerisini maneviyatla, ruhla dolduramazsak, oralar boş kalacaktır"MALATYA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, "İlahiyat ve İslami ilimler fakülteleri, ülkenin gözbebeği kurumları arasında yer alıyor. Buralardaki eğitimin kalitesinin yükselmesinin, topluma olumlu yansımasının kanaatini taşıyoruz." dedi. Er, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanları Geleneksel Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 180'i üniversite, 5'i bağımsız vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 185 yükseköğretim kurumu olduğunu dile getirdi.Bu kurumlarda 7,5 milyonu aşkın öğrencinin bulunduğunu ve yüksek öğretimin, nicel olarak önemli bir büyümeye imza attığını anlatan Er, bu sistem içerisinde, ilahiyat ve İslami ilimler alanındaki faaliyetlerin özel bir önem taşıdığını vurguladı.Er, 3 bin 711 öğretim elemanın görev yaptığı İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerinde kayıtlı öğrenci sayısının 110 bini aştığını, bu sayının açık öğretim fakülteleriyle 350 bini geçtiğini kaydederek, "İlahiyat ve İslami İlimler fakülteleri, ülkenin gözbebeği kurumları arasında yer alıyor. Buralardaki eğitimin kalitesinin yükselmesinin, topluma olumlu yansımasının kanaatini taşıyoruz." diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da 28 Şubat döneminde Malatya 'nın pilot il seçildiğini hatırlatarak, bu dönemin kentte çok ağır geçtiğini ifade etti. Çalık, 28 Şubat döneminde Daren ilçesindeki İlahiyat Fakültesi'nin kapatıldığını belirterek, böyle dönemlerin bir daha yaşanmamasını diledi.Türkiye'de çok önemli reformlar ve fiziki gerçekleşmeler yaptıklarını ifade eden Çalık, "Ne yaparsak yapalım, biz ibadethane ve ilim yuvalarımızın içerisini maneviyatla, ruhla dolduramazsak oralar boş kalacaktır." dedi. - İmam hatiplerde 1 milyon 345 bin 535 öğrenciMilli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ise çalışmaları hakkında bilgi vererek, Türkiye genelinde 1500'ü aşan imam hatip lisesi ve 3 bini aşan imam hatip ortaokulunda 1 milyon 345 bin 535 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.
Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün koordine ettiği din eğitimi ve öğretimi faaliyetlerinin, daha etkin yürütülmesi konusunda istişare heyetinin oluşturulmasının önem arz ettiğini dile getirdi.Vali Ali Kaban da toplantıya katılanlara teşekkür ederek, kentin, tarihin ilk çağlarından itibaren özellikle yönetim anlamında "ilkler"in yaşandığı önemli bir merkez olduğunu söyledi.
Kaban, İslam'ın çok önemli, bugün adının halen anıldığı, adlarına konferanslar düzenlenen birçok isminin bu topraklardan çıktığını kaydetti. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da İslam dünyasında çeşitli sebeplerden krizler yaşadığına işaret ederek, "Üzülerek görüyoruz ki savaşların ölümlerin yaşandığı bölgelerin başında Müslüman coğrafyalar geliyor. Bu tür olumsuz durumlardan, gerekli dersleri çıkarmalıyız. Suriye, Irak, Afganistan, Yemen, Libya, Arakan ve Afrika ülkelerinde zulümler yaşanıyor. Bu durum, İslam dünyası açısından iyi bir görüntü olmadığı gibi bölge insanının kaderi de olmamalı." ifadelerini kullandı.İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ise devletin, imam hatip ve ilahiyat fakültelerine tanıdığı imkanın takdire şayan olduğuna değindi.Açılış konuşmalarının ardından program çeşitli oturumlarla devam etti.Program öncesinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile diğer ilgililer, törenin düzenlendiği alanın önündeki sergiyi gezdi.Protokol üyeleri, daha sonra üniversite içerisindeki Merkez Camisi'nin temel atma törenini de gerçekleştirdi.İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen 24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı, yarın sona erecek.