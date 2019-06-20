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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
2360 yabancı uyruklu kişiye Türkçe öğretildi

2360 yabancı uyruklu kişiye Türkçe öğretildi

sınıf görüntüsü

Siyer İsaf Yaş Sınırı Öğretmen 

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( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezinde açılan yabancı uyruklu kişilere Türkçe öğretme kursu ile farklı ülkelerden gelen 2 bin 360 yabancı uyruklu kişiye Türkçe öğretildi. Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezinde açılan yabancı uyruklu kişilere Türkçe öğretme kursu ile farklı ülkelerden gelen 2 bin 360 yabancı uyruklu kişiye Türkçe öğretildi. Halk Eğitim bünyesinde Şuana kadar 69 aktif, 48’i bitmiş olmak üzere toplam 117 kurs açıldı.34 öğretmenin görev aldığı yabancılara Türkçe öğretme kursunda Irak, Afganistan, Mısır, Gürcistan, Kore, Amerika , Tayland, Suriye gibi dünyanın farklı ülkelerinden Samsun’a yerleşmiş yabancı uyruklu kursiyerler yaş sınırı gözetmeksizin Türkçe eğitimi görmeye devam ediyor. Yabancı uyruklu kişilere Türkçe öğretme kursu hakkında bilgi veren Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya “ Bizler bu kurslarımızı İlkadım Kaymakamlığı bünyesinde “Birlikte Yarınlara” projemizin içerisinde bunları gerçekleştiriyoruz. Şuandan itibaren 33 okuldan bize gelen talepler üzerine bu kursları açmış bulunmaktayız. Başarılı bir örnek verecek olursak bir okulda düzenlenen etkinlikte Halk Eğitim Merkezinde Türkçe öğrenmiş bir kızımız İstiklal Marşının 10 kıtasını sorunsuz okumuştu. Bu bizi gururlandırdı ”dedi “Türk kültüründe var olan gelenek ve göreneklerimizi de aşılıyoruz” Türkçe öğretmenin dışında Türk kültüründe var olan ögeleri de öğretmeyi amaçladıklarını söyleyen Yalçınkaya “ İlkadım Halk Eğitim Merkezinde yurtdışından gelen misafirlerimizi Türkçe öğretmenin dışında misafirperverliği, onlarla beraber yaşamanın ne demek olduğunu, Ensar -Muhacir kardeşliğini ne gibi durumlara geldiğini öğretmeye çalışıyoruz. Sadece eğitim konusunda değil diğer ihtiyaçları kapsamında elimizden geldiği yardımı yapıyoruz” diye konuştu.
(FAU-MAY-
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