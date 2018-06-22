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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
234 kilogram eroin ele geçirildi (2) - KAYSERİ

234 kilogram eroin ele geçirildi (2) - KAYSERİ

- Narkotik ekiplerinin depoda arama yapması - Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden görüntü Kayseri 'de 234 kilogram eroin ele geçirildi - Mobilya deposunda ele geçirilen ve yurt dışına gönderilmek için hazırlık yapıldığı değerlendirilen eroin ile ilgili depo sahibi gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de bir mobilya deposunda 234 kilogram eroin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki bir mobilya deposuna operasyon düzenledi.
Depoda paketler halinde 234 kilogram eroin ele geçirildi. Depo sahibi H.E. evinde gözaltına alındı.Uyuşturucunun yurt dışına gönderilmek üzere hazırlık yapıldığı değerlendirildi.

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