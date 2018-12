2300 yıllık Kurul Kalesi'e ziyaretçi akını...Kaleyi iki yılda 1 milyona yakın kişi ziyaret etti İzle

-Kalenin drone görüntüleri

-Kibele Heykeli'nden detaylar

-Kazı çalışmalarından görüntüler



( ORDU )- Doğu Karadeniz’in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi’nde çok sayıda tarihi eser gün ışığına çıkarıldı. İlgi odağı olan antik kaleyi özellikle Kibele Heykeli'nin bulunmasının ardından iki yılda 1 milyona yakın kişi ziyaret etti ORDU



- Doğu Karadeniz’in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı ve 2 bin 300 yıllık tarihe sahip olan, bu yıl yapılan kazılarda Kibele Heykeli, Dionnysos ve Pan figürü ve keçi biçimli hayvan heykelleri bulunan antik Kurul Kalesi'ni iki yılda yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2010 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 15’i arkeolog, 35 kişilik ekip tarafından yürütülen kazılarda geçen yıl 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele Heykeli bulundu. Bu yıl sürdürülen kazılarda ise çocuk Dionysos, onu yetiştiren tanrı Pan figürü, yine Dionysos kültü ve tanrı Pan’la ilişkili olan keçi biçimli hayvan şeklindeki kaplar gün ışığına çıkarıldı. İki Kibele Heykeli daha bulundu Kazılarda kamuoyuna duyurulmayan yeni buluntuların gün ışığına çıkarıldığı belirlendi. Buna göre kazılarda Kibele Heykeli'nin iki küçük benzer heykeli ile şarap tanrısı Dionysos’un yeni bir heykeli daha bulundu. Kazılarda tarihi kalenin kuzey teras kapısında bir Kibele Heykelciği ile kuzey yamacında bir tane daha Kibele Heykelciği toprak altından çıkarıldı. Kuzey teras kapısında bulunan Kibele’nin kucağında 5 cm’lik bir adak sikkesi, kuzey teras kapısında bulunan Kibele’nin oturduğu tahtın sütun başları da gün ışığına kavuştu. Kalenin iç bölgesinde ise şarap tanrısı Dionysos’un boynuzlu yeni bir heykeli daha ortaya çıkarıldı. Yapılan kazılarda ayrıca Apollon Heykeli, bronz Herme ve kartal figürü, sarmaşık bezemeli boğa figürü, bronz kapı anahtarları, at figürü, onyx taşından yapılan başı örtülü kadın kolyesi, balta, ok, mızrak uçları, pişmiş topraktan yapılmış kandil kapları, yine pişmiş topraktan yapılan testiler, kum taşı gülle ve sikkeler ortaya çıkarıldı. Bulunan eserler Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kitapçık halinde yayınlanarak kamuoyuna duyuruldu. Roma’nın en zorlandığı kale Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, Kurul Kalesi’nin Helenistik dönemin en güçlü alanlardan biri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Şenyurt, Kurul Kalesi’nin en güçlü yerleşim evresinin M.Ö. 120-63 yılları arasında hüküm sürmüş Pontos kralı VI. Mithradates döneminde tarihlendiğini kaydetti.

Bazı buluntular yoluyla değerlendirildiğinde Kurul’daki yerleşim tarihinin bu kralın döneminden yüz yıl daha önceye dayandığını vurgulayan Prof. Dr. Şenyurt, “Makedonyalı İskender’in ölümünün ardından başlayan Helenistik dönemin Anadolu’daki en önemli krallarından biri olan VI. Mithradates, Roma’nın en büyük düşmanlarından biri olmanın yanı sıra yayılmacı Roma istilası karşısında durabilen Anadolu krallarının da başında gelmekteydi. Kurul’daki yerleşimin dikkat çekici tarafı ise askeri amaçlı taşıdığı fonksiyonun yanı sıra taşıdığı kültsel fonksiyon. Kibele, Dionysos, Apollon, Herme, Pan gibi bronz heykeller bunun kanıtlarıdır” dedi.

2 yılda 1 milyona yakın kişi ziyaret etti Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Kurul Kalesi’nin gelecek yıldan itibaren daha fonksiyonel olacağını da belirterek, “2019 yılında başlanacak olan mimari konservasyon ve restorasyon projesi ile Kurul Kalesi, Ordu’da turizm için yeni bir destinasyon merkezi haline gelecek. Geçen yıl bulunan Kibele Heykeli İstanbul’da devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından halen çalışmaları süren Ordu Arkeoloji Müzesinde sergilenecek” dedi.

Toparlak, Kibele Heykeli'nin bulunmasının ardından bölgenin yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olduğunu da belirterek, “Kibele Heykeli'nin bulunmasının ardından son iki yılda bölgeyi daha çok yerli ziyaretçi olmak üzere 970 bin kişi ziyaret etti. Kurul Kalesi’nin belli bir bölümü ziyaretçilere açık tutuldu. Diğer alanlarda kazılar devam etti. Bu yıl yapılan kazılarda Apollon Heykeli, bronz Herme ve kartal figürü, sarmaşık bezemeli boğa figürü, bronz kapı anahtarları, at figürü, onyx taşından yapılan başı örtülü kadın kolyesi, balta, ok, mızrak uçları, pişmiş topraktan yapılmış kandil kapları, yine pişmiş topraktan yapılan testiler, kum taşı gülle ve sikkeler ortaya çıkarıldı” diye konuştu.

Toparlak, Kurul Kalesi’nin Dışişleri Bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için başvuru yapıldığını da hatırlatarak, sonucu beklediklerini kaydetti.