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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
230 metreden Kelebekler Vadisi'ne düşen Polonyalı turist öldü

230 metreden Kelebekler Vadisi'ne düşen Polonyalı turist öldü

- şahsın düştüğü yer drone görüntüsü

Tikad Hastane Jandarma Kayalı Sağlık Ekipleri 

-- vadinin görüntüsü
-- şahsın düştüğü yer
-- ekiplerin cesedi taşıması
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne patika yoldan yürüyerek inmeye çalışırken 230 metre yükseklikten kayalık zemine düşen Polonyalı turist feci şekilde can verdi. Olay, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi. Polonya'dan tatil için Faralya Mahallesi'ne gelen Pıotr Mıkolajczyk (48) oğlu Jan Mıkolajczyk ile birlikte Faralya Mahallesi Hisar mevkisindeki patikadan vadiye inmek istedi. Patika yolda bir süre yürüyen oğlu ve Pıotr Mıkolajczyk, dengesini kaybederek yaklaşık 230 yükseklikten vadinin zeminine yuvarlandı. Babasının düştüğünü gören Jan Mıkolajczyk durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye Ölüdeniz jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin bir süre yaptıkları aramaya rağmen Mıkolajczyk'in yerini tespit edemedi. Bunu üzerine jandarma tarafından drone ile Mıkolajczyk'in yeri tespit edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları incelemede Mıkolajczyk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından Mıkolajczyk'ın cesedi 1 kilometre sedyede taşınarak vadinin plajına çıkarıldı. JAK botuna alınarak Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'na getirilen Mıkolajczyk'ın cesedi, daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının hastanede yaptığı incelemenin ardından Mıkolajczyk'in cesede otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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